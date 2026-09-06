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前資政饒穎奇告別式 總統頒褒揚令表彰畢生貢獻

中央社／ 台東縣6日電

總統資政、前立法院副院長饒穎奇辭世，享壽93歲，告別式今天上午在台東市立殯儀館舉行。總統賴清德親自頒發褒揚令，表彰饒穎奇長年投入公共事務、推動民主發展及服務地方的貢獻。

饒穎奇妻子饒高淑端代表接受褒揚令，各界人士與親友到場致祭，與家屬共同追念其一生行誼。

饒穎奇幼年隨家人移居台東初鹿，從公務體系、大學走入國會，立法委員生涯長達24年。褒揚令肯定他長年爭取台東基礎建設、促進後山區域發展，並參與推動國會全面改選、憲法增修及陽光法案制定，在地方建設與國家民主發展的重要歷程中，持續投入心力。

除國會工作，饒穎奇長期投入社會福利、客家文化及國際交流，曾任國際社會福利協會中華民國總會理事長、世界自由民主聯盟總會長等職，致力公益關懷、文化傳承與民間外交，服務領域涵蓋地方、國家及國際事務。褒揚令以「盡瘁國家多元公共事務，穩固台灣民主永續根基」，表彰其畢生貢獻。

告別式中，國民黨副主席兼秘書長李乾龍宣讀覆旗證書，長女、台東縣長饒慶鈴代表接受，隨後舉行國民黨黨旗及國旗覆旗儀式。治喪委員會榮譽主任委員、前立法院長王金平擔任點主官，各機關團體與親友依序致祭，表達追思與敬意。

饒慶鈴回憶，父親曾告訴她：「愛家的方式，就是把自己奉獻出去。」她說，父親出身農家，從台東走入公共服務，始終沒有忘記家鄉。從關心地方建設到投入國家公共事務，這句樸實的叮嚀，也體現在他多年來的服務與付出。對家人而言，父親留下的教誨與身教，是最珍貴的記憶，將長留心中。

饒慶鈴代表家屬感謝賴總統頒予褒揚令，肯定父親一生的付出，並感謝治喪委員會及各界親友的關懷與協助。

她表示，父親一生在不同崗位服務，許多工作都承蒙前輩、同事、朋友與鄉親共同支持；家屬感念大家長年與父親相知相惜，也感謝所有曾與父親共事、同行，為國家與地方共同努力的人。各界在這段期間給予的關懷，陪伴家人走過不捨的時光，這份情誼，家屬將永遠銘記在心。

資政 告別式 殯儀館 總統 饒慶鈴

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