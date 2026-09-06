選舉年大撒幣！交通部捷運經費編列453億元 暴增5.6倍

明年即將進入總統大選年，交通部116年度預算書顯示，都市大眾捷運系統建設計畫大舉編列453億，較今年的81億暴增5.6倍，其中雙北地區預計補助8筆經費近200億，高雄市則補助了5筆路線周邊計劃約140億，另外台中、台南、桃園則各補助一條捷運路線計劃。

交通部116年度預算「大眾捷運系統建設計畫」編列453億，其中雙北共200億元，金額最高的是北捷南北環建設計畫78億，三鶯線則是補助周邊開發計畫30億，台北萬大中和樹林線第一、二期土地開發工程則有56億元，還有補助台北史上最難通車的信義東延段個案計劃3億、台北東環土地開發計劃19億。

交通部在台南也補助一條路線，針對台南第一期藍線建設及周邊土地計劃預計補助14億；而在高雄部分則砸更多，光是高雄市就預計補助140億元，交通部編列高雄小港林園線土地計劃31億、黃線建設87億、岡山路竹延伸土地計劃有兩筆共24億，還有高雄環狀輕軌2.5億元。

賴清德總統宣布普發現金1萬元後，曾遭台中市副市長鄭照新嗆先把40億台中捷運經費「還給台中人」。在交通部預算書也顯示，交通部明年編列了45億經費給台中捷運藍線建設計畫；另外交通部也編列46億元，補助桃園航空城捷運線發展計劃，另外還有三鶯線延伸桃園八德段計畫4290萬元。