趙建銘遭爆狂Call 3兒逼賣股票 陳致中代姊求問：包公顯靈有解嗎

前總統陳水扁女兒陳幸妤連日來為3名兒子向前夫趙建銘要回2300萬元教育基金陷僵局，傳出趙建銘奪命連環扣，要求3兒同意讓他賣股票並將資金轉入其控制的帳戶，陳致中心疼姊姊遭遇，在Threads發400字貼文指，代姊求解，「包公顯靈有解嗎」。

陳致中在貼文中指出幫姊姊陳幸妤代為發文求解，指昨天開始趙建銘狂打電話騷擾3個小孩，一個在寫功課，一個在發燒，一個在上班，奪名連環call無限小時。他想要小孩同意把自己帳戶的股票賣掉，錢轉進小孩自己的戶頭，問題是轉進的戶頭，帳號密碼是他在控制，目前沒人知道餘額跟所有交易紀錄。

貼文指，趙建銘不回答台股美股基金分別是賺賠多少，無限跳針，小孩的帳號約定帳號只有設定轉到趙建銘本人的帳號，沒有設定轉去小孩美國銀行的約定帳號。

但趙建銘堅持小孩只要同意股票贖回，進到戶頭，要轉去美國沒有問題，陳幸妤指，她曾在別家銀行要幫小孩把自己帳號的美金轉去美國本人帳號，但因為她不是本人，沒有約定帳號，就轉不了。

貼文中陳幸妤對趙建銘的作為連番提質疑，為什麼還錢要把原本買的基金股票解約，不是說要投資，這樣是哪招的還法。不能轉去一個小孩自己有帳號密碼的帳號嗎？為什麼要轉去他本人控制的帳號？這樣她要怎麼確保他錢有辦法匯給小孩？

陳幸妤在文中並指，連律師都無解了，包公顯靈能有解嗎？陳幸妤並調侃是鬼月還沒過？她被搞到快發瘋。質疑趙建銘還個錢，說明細有那麼困難？不是存摺一刷，網銀一查就能知道，5分鐘的事，已經問多少年了，還是答不出來。

陳致中幫姊姊陳幸妤代貼文，文章一出後獲逾5萬名網友按讚，不少網友提供見解，有網友指「早就猜到了，等到新聞熱度一退就開始擺爛不想還了，三兄弟真的要硬起來保護媽媽」。

有證券營業員建議「請小孩打電話到證券公司鎖單禁止買賣，等銀行帳戶都拿回來及解除約定帳戶後再由本人致電或臨櫃開啟買賣」；有網友則指，「孩子最好不要同意賣掉。因為這樣他根本不能動」。

另有網友建言「股票是唯一的法律屏障，股票掛在小孩名下，只要小孩不點頭、不簽字、不配合銀行驗證，他就絕對動不了，一旦變現，控制權立刻喪失：答應賣掉股票，錢進到他掌控帳密的戶頭，加上約定轉帳只綁他自己，現金隨時會被轉走，小孩手上會徹底失去籌碼。堅守唯一原則，沒看到完整的交易明細與對帳單之前，一律維持現狀，股票一張都不賣。」