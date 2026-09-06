陳其邁今在高雄辦新書發表會 蔡英文、蘇貞昌驚喜合體

即將卸任高雄市長的陳其邁出版「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」，今天上午10點將在高雄市總圖書館舉辦新書發表會，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、高雄市長參選人賴瑞隆都將出席，陳其邁、蔡英文、蘇貞昌久未公開同台露面，3人難得合體會擦出什麼火花，備受期待。

「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」記錄陳其邁擔任市長6年來，高雄的蛻變與轉型，書中邀請到賴清德總統、前總統蔡英文和行政院前院長蘇貞昌3人幫忙寫推薦文，賴清德總統在推薦文中表示，他認為陳其邁卸任之後不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著他。

蔡英文在該書出版前，還特別錄製影片推薦，說陳其邁常常半夜打電話向她請益，對一個比較早睡覺的人來講是一個很大的折磨，讓她得抄筆記記下來，但做總統總要有這些容忍度。

蔡英文說，陳其邁最大的優勢就在於「兄弟多」，每一次碰到困難，總是有兄弟出現幫忙，尤其當副院長期間，要重建黨、重建團隊，大家共同克服困難，當陳其邁當高雄市長，當他碰到有問題要解決，總有兄弟給他援助，「他會很樂意請別人幫忙」。

蔡英文讚許陳其邁有能力跟大家一起做事，把團隊裡面的量能整合起來，這一點陳其邁做得很好。

「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會今上午回到高雄舉辦，邀請前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌等人出席，見證這段市長任內治理歷程與經驗分享，陳其邁會後還會為報名粉絲讀者簽書互動，感謝市民朋友一路與高雄並肩同行。