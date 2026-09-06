李大維：蔣經國「忍」處理台美關係 務實面對外交變局

外交部前部長錢復及李大維昨在七海園區對談故總統蔣經國時期的外交，錢復回顧美國與中華民國斷交，以及美國與中華人民共和國簽署八一七公報等危急時刻，錢復一邊回憶蔣經國叮囑他在台美關係生變前就準備好應對方案，李大維則補充蔣經國日記內容，當時提到「始終把握住『忍』字」、「必須理性處理此一大變」等，稱蔣經國非常務實理性面對歷史變局。

錢復說，蔣經國在一九七二年左右就開始提醒，美台關係可能會朝更壞狀況發展，時任美國總統從尼克森、福特到卡特，蔣經國認知到美中建交大約免不了，私下指示錢復把未來美國對中華人民共和國與對中華民國外交關係的可能性都列出來，並研擬應對方案。

錢復表示，這一方案在蔣經國擔任行政院長時期就準備好，並帶到總統辦公室，就在同年十二月十六日的凌晨，迎來美國駐華大使安克志在深夜緊急求見蔣經國，告知美國將與中華民國斷交的訊息。

錢復指出，蔣經國在聽聞美方告知後，嚴正表示美方此一決策的後果非常嚴重，責任將來都由美國政府負全責，並告訴安克志，這麼重要的事情不可能聽從美方要求在七小時後才發表，將立刻對我政府及人民報告。

談到影響台灣對美國關係及台灣安全巨大的八一七公報時，錢復直指當年主導簽署這項公報的美國時任國務卿海格無恥到極點，還以賤人形容，稱海格為了要拉近與中國大陸的關係，對中共的要求照單全收。

錢復說，美國與中國大陸簽署八一七公報前，有美國國務院官員私下告知他，對台灣影響非常嚴重，他立刻報回台北；在公報簽署前夕，新任美國在台協會處長李潔明拜會蔣經國，口頭轉述時任總統雷根的六項保證。

錢復說，蔣經國聽完李潔明的報告沒說什麼，轉頭交代他趕快致函雷根，提醒八一七公報對台灣的傷害，希望雷根三思；而雷根很快回信，信中說這是基於中共保證會以和平方式處理台灣問題的前提，失去這項前提則公報無效，希望台灣不要擔心；蔣經國指示錢復回信，對美方表達希望雷根不要在公報上簽名，後來國務院官員告訴我駐美代表處官員說，這項公報低調發布，上頭也沒有人簽名。

李大維說，蔣經國當時在日記上寫「今後對美情形不能樂觀」，這次事件我政府的回應，措辭要平靜，不要太強烈，還要以最大耐心與毅力，一點一滴去做。