京華城弊案二審8日開庭 先審政治獻金案

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案，一審遭判刑十七年，也影響他二○二八年參選總統之路，柯等七名被告與檢察官上訴，台灣高等法院八日將首度開庭，傳柯、柯辦公室前主任李文宗、木可公關公司前負責人李文娟及會計師端木正，將先處理「政治獻金案」。

柯被台北地檢署起訴的犯行，包括他任職台北市長期間，前後收受沈慶京二一○萬元、一五○○萬元賄賂，讓未達都更年限的京華城「準用」都市更新條例容積獎勵項目，違法循都市計畫法提出細部計畫變更，進而獲取百分之廿容獎，換算不法利益超過一二一億元。

檢方也認定柯擔任民眾黨主席時，私下收受六百萬元，另以收取肖像權授權金、販賣「ＫＰ小物」、舉辦「ＫＰ ＳＨＯＷ」等手法，侵占六八三四萬餘元政治獻金，甚至挪用眾望基金會八二七萬公款支付競總員工薪資，基金會淪個人金庫。

台北地院僅認柯文哲收賄二一○萬元，本質屬於「前金後謝」，無法認定「小沈一五○○」也是收賄證據。北檢上訴，強調柯曾傳訊黃珊珊「威京小沈已給過」，威京集團主席沈慶京也曾指派助理提領一六○○萬元，與柯「工作簿」檔案紀錄時間點密接，已是補強證據，此為二審攻防焦點。

除了力拚收賄罪逆轉，柯文哲上訴也強調，一審以獲緩刑確定的台北市前副市長彭振聲、都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮的認罪，作為認定他不利的證據，是違反大法官釋字第五八二號解釋、最高法院二○一三年第十三次刑事庭會議決議，採證嚴重違法。