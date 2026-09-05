快訊

川普以中斷貿易逼Fed降息 背後什麼邏輯？為何市場沒當回事？

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣得立捲風波 國中同學發文聲援：他很冤枉、不該承受這麼大的惡意

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，今天一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，今天一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日捲入風波，今天一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實就是，他就是自己憑實力考上了建中，拿到特殊展能的市長獎，「他不該承受這麼大的惡意，也不該因為政治讓一個清白的未成年人被拖下水」，也覺得他很冤枉。

一名自稱是蔣得立同屆非同班的國中同學在Threads發文指出，很高興看到許多同為此會考制度之下的考生們為他發聲，但遺憾的是，許多不明事理的成年人卻被炒作的新聞帶偏了。

該名學生說，前些日子去補習，老師竟主動開口提了這個議題，而他居然認為蔣得立是靠童軍加分上了建中，「而真正的事實就是，無論大家無論看待，他就是自己憑實力考上了建中，拿到了特殊展能的市長獎。」

他提到，特殊展能的市長獎需要提交各種憑證來加分，並在國中部內選出3位分數最高的學生頒獎。他從國一去童軍教室打掃，就經常看到蔣得立的身影，蔣勤懇地在那待了3年，是經由正當程序獲獎的。

該名學生表示，領市長獎當天，蔣得立一個人等待頒獎程序，無家長陪同，但其他與之相識的家長都有默默在照看他。許多未經允許的媒體單位直接拿著攝影機對準他拍攝，後面用在了什麼地方，不得而知。但這非常不尊重人。

他認為，「免試入學」是一個糟糕的名詞，連考生都花好一段時間了解意思，更別提家長們。免試入學就是要考會考，就是有靠會考成績來錄取高中，與市長獎無任何關係。如果蔣得立用了不佳手段來得到以上兩個成就，就得承認中華民國的運作真的有很大一部分已經敗壞了。

該名學生說，師大附中國中部雖小，全學校學生人數加起來連別的明星國中一個年級都不到，但是被主管機關嚴格控管的國立高中附屬國中部，以至於學校依法律規定，不排校排、不在早自習考算分數的考試等等。這些學校都做到了，怎麼會認為一個要依照積分頒發的獎項能靠關係隨便塞一個人進去？

他直言，錄取建中的事更是嚴重，若蔣得立用了根本不存在的方式加分入學，整個心測中心的運作有多麼大的漏洞？

台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，今天一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安長子蔣得立（右）近日捲入風波，今天一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實是蔣得立自己憑實力考上了建中，拿到市長獎。聯合報系資料照

蔣得立 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

被指「介入查蔣得立僑生身分」 國教署揭會議情況駁斥：不實內容

被酸「宣傳陳其邁政績最多」 蔣萬安反諷回敬賴清德「這8字」

國教署查大寶上建中靠僑生加分？殷瑋斥荒謬：國家機器齒輪轉動了

照片現端倪！蔣萬安「大寶」錄取建中先休學 將赴美交換一年

相關新聞

傳趙建銘狂叩…處理2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤嘆：包公顯靈能有解嗎？

前總統陳水扁女兒陳幸妤連日來為3名兒子向前夫趙建銘要回2300萬元教育基金陷入僵局，今又傳出趙建銘奪命連環扣，要求3個孩子賣股並將資金轉入其控制的帳戶，連律師也無法理解對方還款邏輯。「包公顯靈能有解嗎？」陳幸妤大嘆，還個錢，說明細有那麼困難嗎？

卓榮泰8度拒副署法案 國民黨團：學界示警恐成「超級否決權」

行政院長卓榮泰上任後已累積8度不副署立法院三讀通過的法案。國民黨立院黨團今日表示，國際憲法學界示警，賴清德政府把「副署」變成超級否決權。

蔣得立捲風波 國中同學發文聲援：他很冤枉、不該承受這麼大的惡意

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日捲入風波，今天一名自稱蔣得立國中同學發文指出，真正的事實就是，他就是自己憑實力考上了建中，拿到特殊展能的市長獎，「他不該承受這麼大的惡意，也不該因為政治讓一個清白的未成年人被拖下水」，也覺得他很冤枉。

林芳郁女兒質疑蔣萬安徇私護航 沈政男揭林家2事：沒有利益迴避問題？

台北市長蔣萬安長子赴美公費交換生受矚，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀稱父親時任台大教授且負責醫學院推甄業務，禁止可推甄的她報名。精神科醫師沈政男認為，林之昀2003年赴美當交換學生，當時她父親是台大醫學院教授、台大醫院副院長，沒有利益迴避的問題？

監督預算也有錯？綠打翁曉玲意圖亂選戰 藍全面迎戰

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，遭府方指稱恐衝擊一萬五千盒庇護工場月餅採購，引發社會譁然。國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁等雖均承諾「概括承受」滅火，但民進黨仍強打「投給某某某就是投給翁曉玲」的仇恨動員，使黨內對危機處理與選情衝擊有不同看法。

鄭麗文赴台東弔唁饒穎奇 追贈華夏一等獎章、饒慶鈴代表家屬受贈

國民黨主席鄭麗文今天中午抵達台東，前往前立法院副院長、總統府資政饒穎奇靈堂弔唁，並代表中國國民黨追贈「華夏一等獎章」，表彰饒穎奇一生忠黨愛國、恪盡職守，對國民黨及國家貢獻良多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。