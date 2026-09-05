文化部預算遭刪凍 賴總統：政府支持文化決心不變

總統賴清德今天表示，這兩年文化部預算雖遭立法院大幅刪減及凍結，讓文化工作面臨許多挑戰，但政府支持文化的決心不會改變；一個國家真正的力量，不只來自國防與經濟成就，更來自文化厚度，以及人民對文化的認同與自信。

總統府發布新聞稿指出，賴總統晚間前往台北賓館出席「2026藝文聯誼茶會」，與藝文界人士交流。

賴總統致詞表示，文化是國家的靈魂，也是推動台灣持續向前的力量。唯有深入理解這片土地，才能厚實台灣的文化實力；也唯有知道自己是誰、走過什麼樣的道路，才能帶著自信，讓台灣文化走向世界。

他感謝台灣藝文工作者數十年來一棒接一棒，以不同藝術形式揮灑創意、投入熱情，不僅展現台灣文化旺盛生命力，也讓台灣成為自由、多元、美麗的國家。

賴總統指出，這兩年文化部預算雖遭立法院大幅刪減及凍結，但政府支持文化的決心不會改變，與藝文界攜手追求「文化傳承、世界台灣」的目標，也不會改變。

他表示，政府未來將窮盡各種方法，持續支持各族群文化保存、傳承與創新，並打造更健全的文化環境，讓台灣文化扎根本土，在世界舞台綻放光芒。

賴總統也預告，下週文化總會將帶著台灣宮廟文化前往波蘭，融合傳統藝陣與當代舞蹈，將歐洲城市廣場化身為台灣廟口。

賴總統指出，下個月將迎接雙十國慶，今年適逢台灣總統直選30週年，總統府建築光雕展將透過光影回望台灣民主發展歷史，展現民主文化的堅韌與活力，讓國際看見真實、多元且充滿生命力的台灣。

總統府表示，包括客家委員會主任委員古秀妃、文化部次長李靜慧，中華文化總會副會長江春男、秘書長李厚慶、駐台北以色列經濟文化辦事處代表卓以洛（Israel Strulov）、日本台灣交流協會副代表溝渕將史（Mizobuchi Masashi）及多國駐台代表出席活動。