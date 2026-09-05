快訊

影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間

一家4口砸錢住豪華別墅出意外 夫妻慘死按摩浴缸…警揪原因嘆罕見

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

文化部預算遭刪凍 賴總統：政府支持文化決心不變

中央社／ 台北5日電
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

總統賴清德今天表示，這兩年文化部預算雖遭立法院大幅刪減及凍結，讓文化工作面臨許多挑戰，但政府支持文化的決心不會改變；一個國家真正的力量，不只來自國防與經濟成就，更來自文化厚度，以及人民對文化的認同與自信。

總統府發布新聞稿指出，賴總統晚間前往台北賓館出席「2026藝文聯誼茶會」，與藝文界人士交流。

賴總統致詞表示，文化是國家的靈魂，也是推動台灣持續向前的力量。唯有深入理解這片土地，才能厚實台灣的文化實力；也唯有知道自己是誰、走過什麼樣的道路，才能帶著自信，讓台灣文化走向世界。

他感謝台灣藝文工作者數十年來一棒接一棒，以不同藝術形式揮灑創意、投入熱情，不僅展現台灣文化旺盛生命力，也讓台灣成為自由、多元、美麗的國家。

賴總統指出，這兩年文化部預算雖遭立法院大幅刪減及凍結，但政府支持文化的決心不會改變，與藝文界攜手追求「文化傳承、世界台灣」的目標，也不會改變。

他表示，政府未來將窮盡各種方法，持續支持各族群文化保存、傳承與創新，並打造更健全的文化環境，讓台灣文化扎根本土，在世界舞台綻放光芒。

賴總統也預告，下週文化總會將帶著台灣宮廟文化前往波蘭，融合傳統藝陣與當代舞蹈，將歐洲城市廣場化身為台灣廟口。

賴總統指出，下個月將迎接雙十國慶，今年適逢台灣總統直選30週年，總統府建築光雕展將透過光影回望台灣民主發展歷史，展現民主文化的堅韌與活力，讓國際看見真實、多元且充滿生命力的台灣。

總統府表示，包括客家委員會主任委員古秀妃、文化部次長李靜慧，中華文化總會副會長江春男、秘書長李厚慶、駐台北以色列經濟文化辦事處代表卓以洛（Israel Strulov）、日本台灣交流協會副代表溝渕將史（Mizobuchi Masashi）及多國駐台代表出席活動。

文化部 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

挺亞資中心 總統：推更有力支持方案 預告財部與金管會已達共識

「共時的星叢」重現台日文化交會 台灣近代藝術展東京登場

回收婦力挺台灣電影！自掏腰包捐10萬給文化部 李遠：這是天使

相關新聞

卓榮泰8度拒副署法案 國民黨團：學界示警恐成「超級否決權」

行政院長卓榮泰上任後已累積8度不副署立法院三讀通過的法案。國民黨立院黨團今日表示，國際憲法學界示警，賴清德政府把「副署」變成超級否決權。

林芳郁女兒質疑蔣萬安徇私護航 沈政男揭林家2事：沒有利益迴避問題？

台北市長蔣萬安長子赴美公費交換生受矚，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀稱父親時任台大教授且負責醫學院推甄業務，禁止可推甄的她報名。精神科醫師沈政男認為，林之昀2003年赴美當交換學生，當時她父親是台大醫學院教授、台大醫院副院長，沒有利益迴避的問題？

監督預算也有錯？綠打翁曉玲意圖亂選戰 藍全面迎戰

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，遭府方指稱恐衝擊一萬五千盒庇護工場月餅採購，引發社會譁然。國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁等雖均承諾「概括承受」滅火，但民進黨仍強打「投給某某某就是投給翁曉玲」的仇恨動員，使黨內對危機處理與選情衝擊有不同看法。

鄭麗文赴台東弔唁饒穎奇 追贈華夏一等獎章、饒慶鈴代表家屬受贈

國民黨主席鄭麗文今天中午抵達台東，前往前立法院副院長、總統府資政饒穎奇靈堂弔唁，並代表中國國民黨追贈「華夏一等獎章」，表彰饒穎奇一生忠黨愛國、恪盡職守，對國民黨及國家貢獻良多。

「天下哪有白吃午餐」胡志強引用高希均名言 質疑朝野普發對國家好？

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，與會貴賓超過700人。台中市前市長胡志強致詞時引用高希均名言「天下哪有白吃午餐」，提出為何朝野現在都稱要發錢給民眾，認為這是否對國家好，值得深思。

高希均追思會 賴總統：接手推動他的和平幸福主張

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統頒發褒揚令。賴清德總統致詞時表示，將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項」、是唯一的道路的提醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。