賴總統：中國錯誤引用2758號決議文 盼律師界助澄清

中國屢宣稱聯合國第2758號決議承認台灣是中國的一部分，總統賴清德今天說，中國錯誤運用2758號決議文，因為2758號決議文僅是在解決中華人民共和國於聯合國的代表權席位問題，跟台灣根本沒有關係，盼律師界若有機會就在國內外各場合替台灣澄清。

全國律師聯合會第79屆律師節晚宴今天在台北國際會議中心舉行，賴總統出席致詞時表示，律師除在台灣各地第一線堅守社會正義防線，也不遺餘力為弱勢團體堅定發聲，甚至全律會也組團參加德國國際律師論壇、國際律師協會聯盟以及亞洲法律協會聯盟等，為台灣的司法外交做出卓越貢獻。

賴總統說，身為總統有幾件事想請律師界協助，第一是中國除文攻武嚇、對台灣統戰滲透以外，在國際上也錯誤運用聯合國第2758號決議文，聲稱台灣是中華人民共和國的一部分，但美國國務院已公開說明過多次，不管是「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，甚至連「舊金山合約」等二次大戰的文件，都無法證明台灣是中華人民共和國的一部分。

他表示，且聯合國第2758號決議文，只是在解決中華人民共和國在聯合國的代表權席位問題，跟台灣根本沒有關係，因此希望全律會未來無論在國內外都能為台灣發聲，告訴大家，台灣就是一個主權獨立的國家，不屬於中華人民共和國。

第二，賴總統說，台灣經濟發展正在天時、地利、人和階段，而為確保台灣下一代、甚至百年的競爭優勢，政府推出「AI新時代建設」，在這過程當中，政府需要律師界的大力幫忙，在AI治理、數位人權、智慧財產權等面向，協助AI基本法時代的法治建設，維護台灣在國際供應鏈的關鍵地位；同時，台灣碳費制度也已上路，盼律師界能夠積極參與ESG法規的實踐，一起將國際綠色規範轉化為台灣產業升級的競爭力。

第三，賴總統指出，以禮運大同篇來看，政府持續落實社會福利，推動長照3.0、提高6大社福津貼等社會投資，目前只差「選賢與能」，大家都知道，每次選舉都會出現有黑道背景、貪污犯罪的候選人，希望各位律師能夠挺身參選，達成選賢與能的目標，讓國家在發展、面臨挑戰的時刻，有更多的好人才投入公共服務。