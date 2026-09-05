快訊

影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間

一家4口砸錢住豪華別墅出意外 夫妻慘死按摩浴缸…警揪原因嘆罕見

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：中國錯誤引用2758號決議文 盼律師界助澄清

中央社／ 台北5日電
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

中國屢宣稱聯合國第2758號決議承認台灣是中國的一部分，總統賴清德今天說，中國錯誤運用2758號決議文，因為2758號決議文僅是在解決中華人民共和國於聯合國的代表權席位問題，跟台灣根本沒有關係，盼律師界若有機會就在國內外各場合替台灣澄清。

全國律師聯合會第79屆律師節晚宴今天在台北國際會議中心舉行，賴總統出席致詞時表示，律師除在台灣各地第一線堅守社會正義防線，也不遺餘力為弱勢團體堅定發聲，甚至全律會也組團參加德國國際律師論壇、國際律師協會聯盟以及亞洲法律協會聯盟等，為台灣的司法外交做出卓越貢獻。

賴總統說，身為總統有幾件事想請律師界協助，第一是中國除文攻武嚇、對台灣統戰滲透以外，在國際上也錯誤運用聯合國第2758號決議文，聲稱台灣是中華人民共和國的一部分，但美國國務院已公開說明過多次，不管是「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，甚至連「舊金山合約」等二次大戰的文件，都無法證明台灣是中華人民共和國的一部分。

他表示，且聯合國第2758號決議文，只是在解決中華人民共和國在聯合國的代表權席位問題，跟台灣根本沒有關係，因此希望全律會未來無論在國內外都能為台灣發聲，告訴大家，台灣就是一個主權獨立的國家，不屬於中華人民共和國。

第二，賴總統說，台灣經濟發展正在天時、地利、人和階段，而為確保台灣下一代、甚至百年的競爭優勢，政府推出「AI新時代建設」，在這過程當中，政府需要律師界的大力幫忙，在AI治理、數位人權、智慧財產權等面向，協助AI基本法時代的法治建設，維護台灣在國際供應鏈的關鍵地位；同時，台灣碳費制度也已上路，盼律師界能夠積極參與ESG法規的實踐，一起將國際綠色規範轉化為台灣產業升級的競爭力。

第三，賴總統指出，以禮運大同篇來看，政府持續落實社會福利，推動長照3.0、提高6大社福津貼等社會投資，目前只差「選賢與能」，大家都知道，每次選舉都會出現有黑道背景、貪污犯罪的候選人，希望各位律師能夠挺身參選，達成選賢與能的目標，讓國家在發展、面臨挑戰的時刻，有更多的好人才投入公共服務。

聯合國 律師 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍投書耶路撒冷郵報 籲聯合國納入台灣參與

打造台灣成為亞洲那斯達克 賴清德：已具備發展基礎

黃齊元／下一場戰爭 保國或保家？

匯集最新研究成果 政大國關中心出版新書《當代中國對外關係概論》

相關新聞

卓榮泰8度拒副署法案 國民黨團：學界示警恐成「超級否決權」

行政院長卓榮泰上任後已累積8度不副署立法院三讀通過的法案。國民黨立院黨團今日表示，國際憲法學界示警，賴清德政府把「副署」變成超級否決權。

林芳郁女兒質疑蔣萬安徇私護航 沈政男揭林家2事：沒有利益迴避問題？

台北市長蔣萬安長子赴美公費交換生受矚，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀稱父親時任台大教授且負責醫學院推甄業務，禁止可推甄的她報名。精神科醫師沈政男認為，林之昀2003年赴美當交換學生，當時她父親是台大醫學院教授、台大醫院副院長，沒有利益迴避的問題？

監督預算也有錯？綠打翁曉玲意圖亂選戰 藍全面迎戰

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，遭府方指稱恐衝擊一萬五千盒庇護工場月餅採購，引發社會譁然。國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁等雖均承諾「概括承受」滅火，但民進黨仍強打「投給某某某就是投給翁曉玲」的仇恨動員，使黨內對危機處理與選情衝擊有不同看法。

鄭麗文赴台東弔唁饒穎奇 追贈華夏一等獎章、饒慶鈴代表家屬受贈

國民黨主席鄭麗文今天中午抵達台東，前往前立法院副院長、總統府資政饒穎奇靈堂弔唁，並代表中國國民黨追贈「華夏一等獎章」，表彰饒穎奇一生忠黨愛國、恪盡職守，對國民黨及國家貢獻良多。

「天下哪有白吃午餐」胡志強引用高希均名言 質疑朝野普發對國家好？

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，與會貴賓超過700人。台中市前市長胡志強致詞時引用高希均名言「天下哪有白吃午餐」，提出為何朝野現在都稱要發錢給民眾，認為這是否對國家好，值得深思。

高希均追思會 賴總統：接手推動他的和平幸福主張

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統頒發褒揚令。賴清德總統致詞時表示，將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項」、是唯一的道路的提醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。