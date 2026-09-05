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卓榮泰8度拒副署法案 國民黨團：學界示警恐成「超級否決權」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院卓榮泰上任後已累積8度不副署立法院三讀通過的法案。國民黨立院黨團今日表示，國際憲法學界示警，賴清德政府把「副署」變成超級否決權。

國民黨團表示，立法院三讀通過的法案，行政院不同意，憲法給了一條路叫「覆議」，退回立法院重審。重審之後，立法院維持原案，憲法白紙黑字寫著四個字：行政院長「應即接受」。但賴清德政府的做法是：覆議輸了，就不簽名。行政院長拒絕副署，法案就這樣停在總統府，永遠公布不了。財劃法、兒少未來帳戶等前後8個法案，全部用同一招處理掉。

國民黨團表示，副署設計目的是行政院長制衡總統，防的是總統，不是立法院。1997年修憲之後，總統可以單方面任免行政院長，這條規定其實已經名存實亡。現在民進黨被翻出來，槍口對準立法院。

國民黨團指出，國際憲法學界已經看到了。華威大學法學院學者郭銘松本月在國際憲法學界最重要的部落格之一「I·CONnect」發表專文，題目叫「兩個無敵行政權的故事」，兩個主角：一個是川普2.0的美國，一個是賴清德的台灣。

國民黨團表示，郭銘松的形容是，台灣的行政院把副署改造成一種「超級行政否決權」，這是連川普都會羨慕的權力。郭銘松也提醒，這件事發生在憲法法庭被削弱、只剩8位大法官、政治資本見底的時候。當看門的被打趴，行政權就順勢把自己升格成憲法的新主人。

國民黨團強調，「打球輸了，不能說裁判的哨子我沒聽到，所以不算。你可以不喜歡在野黨過的法案。你可以覆議，可以釋憲，可以下次選舉贏回來。憲法給了你很多條路。但你不能因為輸了，就當作沒發生。」

行政院長卓榮泰上任後已累積8度不副署立法院三讀通過的法案。國民黨立院黨團今日表示，國際憲法學界示警，賴清德政府把「副署」變成超級否決權。圖／截自國民黨立法院黨團臉書
行政院長卓榮泰上任後已累積8度不副署立法院三讀通過的法案。國民黨立院黨團今日表示，國際憲法學界示警，賴清德政府把「副署」變成超級否決權。圖／截自國民黨立法院黨團臉書

卓榮泰 國民黨 行政院 立法院

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