快訊

曾是泳壇希望…27歲性感女星下海狂接單 飯店同床黑道大哥

國內油價連6周凍漲！國際油價大漲 中油吸收金額擴大

活動突喊卡！藏壽司6日起終止「吉伊卡哇」扭蛋聯名 疑員工行為不當

聽新聞
0:00 / 0:00

監督預算也有錯？綠打翁曉玲意圖亂選戰 藍全面迎戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，遭府方指稱恐衝擊一萬五千盒庇護工場月餅採購，引發社會譁然。國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁等雖均承諾「概括承受」滅火，但民進黨仍強打「投給某某某就是投給翁曉玲」的仇恨動員，使黨內對危機處理與選情衝擊有不同看法。

據了解，藍營內部看法兩極，部分藍委原憂衝擊今年九合一選情，傅崐萁鞠躬道歉後，支持者反而透過公開或私下管道表達強烈不解，甚至有基層送暖力挺翁曉玲，認為嚴審民進黨預算完全正當，反擊焦點一開始就該鎖定賴清德總統「拿公帑做人情」、不願自掏腰包照顧弱勢的虛偽，而非屈膝認錯。藍營內部亦有聲音指出，面對綠營鋪天蓋地的政治攻勢，藍營退讓只會淪為政治沙包，毫無止血效果。

一名不具名藍委直言，地方選將包括縣市長候選人為免選戰焦點被模糊，或將對翁曉玲「暫緩邀約站台」，但這不代表黨內刻意切割。該藍委坦言道歉確實恐「進退失據」，理性選民都知道庇護工場月餅遭棄單是綠營政治操作，會借題發揮者本就非藍營支持者。黨團這一致歉，讓藍營支持者質疑「怎麼又軟弱道歉」，中間選民更可能誤認「在野黨真的在亂刪預算」，兩頭不討好。

藍營人士表示，依據多份內參民調，在總預算攻防上，支持在野黨嚴審的比例仍高出民進黨約5個百分點，藍白支持者高度一致，中間選民則相對冷感。黨團之所以急於拆彈，主因是承受不住2026第一線選將的焦慮，以及無力招架綠營側翼網軍與地方耳語夾擊。

該人士指出，主戰派對黨團做法感到錯愕外，地方服務處更時有抗議電話，怒批在野黨「刪得不夠多」、道歉形同「背叛民意」。這場父子騎驢的困局，核心關鍵在於黨團缺乏對預算攻防的長遠戰略思維，更暴露文宣論述與反擊能力的嚴重貧弱，「刪減預算本是國會天職，錯在缺乏迎戰民進黨認知作戰的論述底氣。」

翁曉玲 預算 傅崐萁 鄭麗文 國民黨 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞眼／力拚突圍 魏平政要打自己的選戰

竹北藍白分裂 防綠漁翁得利

迎戰2026…藍6都守4 綠喊坐7望8拚9

各自登山 白：母雞帶小雞落空

相關新聞

林芳郁女兒質疑蔣萬安徇私護航 沈政男揭林家2事：沒有利益迴避問題？

台北市長蔣萬安長子赴美公費交換生受矚，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀稱父親時任台大教授且負責醫學院推甄業務，禁止可推甄的她報名。精神科醫師沈政男認為，林之昀2003年赴美當交換學生，當時她父親是台大醫學院教授、台大醫院副院長，沒有利益迴避的問題？

監督預算也有錯？綠打翁曉玲意圖亂選戰 藍全面迎戰

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，遭府方指稱恐衝擊一萬五千盒庇護工場月餅採購，引發社會譁然。國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁等雖均承諾「概括承受」滅火，但民進黨仍強打「投給某某某就是投給翁曉玲」的仇恨動員，使黨內對危機處理與選情衝擊有不同看法。

鄭麗文赴台東弔唁饒穎奇 追贈華夏一等獎章、饒慶鈴代表家屬受贈

國民黨主席鄭麗文今天中午抵達台東，前往前立法院副院長、總統府資政饒穎奇靈堂弔唁，並代表中國國民黨追贈「華夏一等獎章」，表彰饒穎奇一生忠黨愛國、恪盡職守，對國民黨及國家貢獻良多。

「天下哪有白吃午餐」胡志強引用高希均名言 質疑朝野普發對國家好？

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，與會貴賓超過700人。台中市前市長胡志強致詞時引用高希均名言「天下哪有白吃午餐」，提出為何朝野現在都稱要發錢給民眾，認為這是否對國家好，值得深思。

高希均追思會 賴總統：接手推動他的和平幸福主張

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，由賴清德總統頒發褒揚令。賴清德總統致詞時表示，將接手推動高希均念茲在茲的「和平幸福」主張，切記他「和平不是選項」、是唯一的道路的提醒。

國教署是否調查蔣得立？蔣萬安：有事衝我來勿傷未成年孩子

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生遭輿論攻擊，北市研考會主委殷瑋指國教署介入特定學生身分及升學事項，國教署表示從未就該生僑生身分或升學資格啟動任何調查，也未交辦所屬人員向北市教育局進行相關詢問，相關說法為不實內容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。