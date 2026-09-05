監督預算也有錯？綠打翁曉玲意圖亂選戰 藍全面迎戰

國民黨立委翁曉玲提案刪凍總統府國務機要費，遭府方指稱恐衝擊一萬五千盒庇護工場月餅採購，引發社會譁然。國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召傅崐萁等雖均承諾「概括承受」滅火，但民進黨仍強打「投給某某某就是投給翁曉玲」的仇恨動員，使黨內對危機處理與選情衝擊有不同看法。

據了解，藍營內部看法兩極，部分藍委原憂衝擊今年九合一選情，傅崐萁鞠躬道歉後，支持者反而透過公開或私下管道表達強烈不解，甚至有基層送暖力挺翁曉玲，認為嚴審民進黨預算完全正當，反擊焦點一開始就該鎖定賴清德總統「拿公帑做人情」、不願自掏腰包照顧弱勢的虛偽，而非屈膝認錯。藍營內部亦有聲音指出，面對綠營鋪天蓋地的政治攻勢，藍營退讓只會淪為政治沙包，毫無止血效果。

一名不具名藍委直言，地方選將包括縣市長候選人為免選戰焦點被模糊，或將對翁曉玲「暫緩邀約站台」，但這不代表黨內刻意切割。該藍委坦言道歉確實恐「進退失據」，理性選民都知道庇護工場月餅遭棄單是綠營政治操作，會借題發揮者本就非藍營支持者。黨團這一致歉，讓藍營支持者質疑「怎麼又軟弱道歉」，中間選民更可能誤認「在野黨真的在亂刪預算」，兩頭不討好。

藍營人士表示，依據多份內參民調，在總預算攻防上，支持在野黨嚴審的比例仍高出民進黨約5個百分點，藍白支持者高度一致，中間選民則相對冷感。黨團之所以急於拆彈，主因是承受不住2026第一線選將的焦慮，以及無力招架綠營側翼網軍與地方耳語夾擊。

該人士指出，主戰派對黨團做法感到錯愕外，地方服務處更時有抗議電話，怒批在野黨「刪得不夠多」、道歉形同「背叛民意」。這場父子騎驢的困局，核心關鍵在於黨團缺乏對預算攻防的長遠戰略思維，更暴露文宣論述與反擊能力的嚴重貧弱，「刪減預算本是國會天職，錯在缺乏迎戰民進黨認知作戰的論述底氣。」