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林芳郁女兒質疑蔣萬安徇私護航 沈政男揭林家2事：沒有利益迴避問題？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席「2026巾喜一夏•雲林毛巾嘉年華」。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安今出席「2026巾喜一夏•雲林毛巾嘉年華」。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安長子赴美公費交換生受矚，台大醫院前院長林芳郁的女兒林之昀稱父親時任台大教授且負責醫學院推甄業務，禁止可推甄的她報名。精神科醫師沈政男認為，林之昀2003年赴美當交換學生，當時她父親是台大醫學院教授、台大醫院副院長，沒有利益迴避的問題？

沈政男今在臉書表示，林之昀說「我想父親看到萬安這種不公不義的徇私護航的行為也不會認同。」要講清楚是現在的父親，還是以前在當台大醫學院教授的父親，如果是指現在的父親，以他目前的健康狀況，並非適切的發言，對比也不恰當。

沈政男指出，林之昀同班同學告訴自己，他們是1997年進入台大醫學系，當時她的父親是台大醫學院教授，負責推甄，如果要利益迴避，應該是父親辭去推甄職務，而不是禁止小孩參加推甄。

他說，依照林之昀的邏輯，她在台大醫學系大六、2003年赴美當交換學生，當時她的父親是台大醫學院教授、台大醫院副院長，沒有利益迴避的問題？為什麼不讓台大醫學系的古阿明去美國當交換學生？這才是合理的對比吧。

沈政男提到，林之昀2004年畢業，進入台大醫院當住院醫師，當時她的父親已是台大醫院院長，沒有利益迴避的問題？台大醫學系畢業生有三分之一到一半進不了台大醫院當住院醫師，為什麼不讓給古阿明？再嚴謹一點地說，申請台大醫院住院醫師，通常是前一年年底，而在2003年，至少林之昀醫師的父親是台大醫院副院長。

他認為，台大醫院副院長的小孩申請擔任台大醫院的住院醫師，跟台北市長的小孩國高中學生申請赴美當交換學生一年，哪個牽涉的利益迴避問題比較嚴重？沒有選舉，天下本無事；選舉到了，各種負面詆毀的手段就出現了。台灣社會，怎麼會變成這個樣子？恐怕林之昀父親，難以理解。

林芳郁 沈政男 蔣萬安 台大

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