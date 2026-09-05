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鄭麗文赴台東弔唁饒穎奇 追贈華夏一等獎章、饒慶鈴代表家屬受贈
國民黨主席鄭麗文今天中午抵達台東，前往前立法院副院長、總統府資政饒穎奇靈堂弔唁，並代表中國國民黨追贈「華夏一等獎章」，表彰饒穎奇一生忠黨愛國、恪盡職守，對國民黨及國家貢獻良多。
鄭麗文抵達靈堂後向饒穎奇遺像致意、上香弔唁，並代表國民黨頒贈華夏一等獎章，由饒穎奇女兒、台東縣長饒慶鈴代表家屬接受。
國民黨表示，饒穎奇長年投入黨務與國家公共事務，歷任重要公職，對國民黨發展及國家建設均有深厚貢獻。此次追贈華夏一等獎章，是對其一生忠誠奉獻與功績的肯定。
鄭麗文此次專程前往台東弔唁，也向饒家表達哀悼與慰問。饒慶鈴代表家屬接受獎章，感謝國民黨對父親的肯定與追念。
饒穎奇日前辭世，告別式預定於9月6日舉行，政壇各界人士陸續前往靈堂致意，追悼這位長年活躍於國家與政黨事務的資深政治人物。
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