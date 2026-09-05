鄭麗文赴台東弔唁饒穎奇 追贈華夏一等獎章、饒慶鈴代表家屬受贈

高雄市長陳其邁從政多年，一雙兒女鮮少曝光，女兒更低調到連校長都不知道她的身分。陳其邁受訪罕見分享，女兒讀國中時，為了不讓同學知道爸爸是誰，學校資料中「父親欄」刻意留白，直到畢業前他向校長致意，對方才驚訝反問「蛤？你女兒在這裡念書？」前立委鄭運鵬助理韓璟也加碼爆料，陳其邁女兒2022年還曾瞞著爸爸，北上加入鄭運鵬競選團隊，隱藏身從最操的活動組基層工作做起。

2026-09-05 09:32