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「天下哪有白吃午餐」胡志強引用高希均名言 質疑朝野普發對國家好？

聯合報／ 記者何定照／即時報導
遠見‧天下文化創辦人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化舉辦追思會，圖為台中市前市長胡志強（左）致詞。圖／取自天下文化YouTube
遠見‧天下文化創辦人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化舉辦追思會，圖為台中市前市長胡志強（左）致詞。圖／取自天下文化YouTube

遠見‧天下文化創辦人、知名經濟學者與教育家、出版人高希均8月6日辭世，遠見‧天下文化今舉辦追思會，與會貴賓超過700人。台中市前市長胡志強致詞時引用高希均名言「天下哪有白吃午餐」，提出為何朝野現在都稱要發錢給民眾，認為這是否對國家好，值得深思。

胡志強說，他之前拜讀《高希均回憶錄》，副標題是從「天下哪有白吃午餐到和平幸福」，前一句出自高希均認為，如果市場需要保護、物價需要補貼，社會很難長期不勞而獲而進步；「越少人白吃午餐，社會就更容易進步」。

胡志強表示，但現在朝野卻都要把政府的錢發給民眾，「從1萬、2萬，到喊出5萬都有」。他納悶現在為何有權力的人不論朝野，一直喊出要給民眾免費午餐，「這是否對國家好，值得深思。」

天下文化事業群發行人王力行致詞說，高希均67年前的今天帶著單程機票赴美留學，學成後一直喜歡用所見所聞印證各種艱深的經濟學理論，許多人開始認識「機會成本」這些名詞，都是從高希均演講開始。她指高希均見解獨特先進，雖然有時不見得能吻合當時政策，但像李國鼎、孫運璿、蔣彥士等官員，都常與高交流。

王力行說，1980年代，高希均除了傳播進步觀念，也化為具體行動，創辦天下、遠見雜誌、天下文化出版公司，並邀請國際學者來台，開啟台灣引進國際學者參加論壇先例，把世界帶進台灣，讓台灣走向更廣闊世界。

「他為書而生，教書、寫書、出版書，用各種方式推廣閱讀。」王力行說，高希均相信閱讀可以改變無知，知識應當服務社會，台灣從當年的開放到現在，都可見他足跡；高希均晚年更以「和平幸福」作為一生總價值，期盼兩岸和平，一生可說從知識出發，回到人、社會、和平的關懷。高希均過世後，各界各階層都傳來悼念，顯現高留下的知識曾啟發改變多少人、熱情點亮多少人。

台大前校長孫震致詞表示，他都稱高希均是「布衣宰相」，只服務平民百姓、笑傲江湖，幫助很多人。台泥企業團董事長張安平說，高希均的真正修養是走過許多風雨後，仍然謙和、清醒、熱情、對世界充滿善意。

和碩董事長童子賢致詞說，他都稱高希均是老師，因為接觸時，都從他那感覺知識的崇高與美好。他說高希均無病無痛平靜終老，讓他深感是非常圓滿有福報的一生，「他的90歲，活出知識份子非常有風骨的一生，完美詮釋何謂書生報國」。讚美高希均身體力行在優雅從容不迫中，仍保有知識分子的骨氣，又從不孤芳自賞。

童子賢表示，高希均一直希望用知識改變社會，解釋知識不同層次。台灣充滿熱情，難免帶來理盲，高希均則用知識傳播正確觀念，在政治與微妙經濟環境中，用知識與幽默傳達正確觀念，讓台灣用理性看待社會。

童子賢也說，很懷念高希均的謙謙君子風範，形容高希均待人有種從容不迫，像兩人相處意見不同時，都會用幽默和包容化解，常會歪頭沉思一陣後，問他為何那樣想。「傾聽、皺眉微笑深思，之後帶著好奇和包容接受不同意見，這是當前紛擾社會非常需要的。」

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