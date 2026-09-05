快訊

代理撐場／素人教師站穩講台 為何喜歡教學仍要離開？

MLB／李灝宇本壘攻防撞傷退場！老虎更新傷情：還好不嚴重

科羅旺路徑太離奇！今明離台最近恐大雨 下周三首波東北季風南下

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁女兒低調？父親欄留白、瞞身分跑選戰 鄭運鵬還稱她「新來的」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨前立委鄭運鵬與高雄市長陳其邁交情頗深，且妻子也是高雄人。聯合報系資料照
民進黨前立委鄭運鵬與高雄市長陳其邁交情頗深，且妻子也是高雄人。聯合報系資料照

高雄市長陳其邁從政多年，一雙兒女鮮少曝光，女兒更低調到連校長都不知道她的身分。陳其邁受訪罕見分享，女兒讀國中時，為了不讓同學知道爸爸是誰，學校資料中「父親欄」刻意留白，直到畢業前他向校長致意，對方才驚訝反問「蛤？你女兒在這裡念書？」前立委鄭運鵬助理韓璟也加碼爆料，陳其邁女兒2022年還曾瞞著爸爸，北上加入鄭運鵬競選團隊，隱藏身從最操的活動組基層工作做起。

有網友在Threads爆料，陳其邁女兒就讀高雄女中時，為避免身分曝光，入學資料「父親欄」也是留白，直到畢業典禮當天，校長才知道她是市長女兒，更笑稱「陳其邁的貓都比女兒有名」。

這段校長不知道「市長女兒」在自己學校往事曝光後，引發討論，許多網友直讚陳其邁女兒與父親政治光環保持距離，陳其邁上媒體專訪也證實了女兒不想跟父親沾上邊「我的女兒其實很低調，她不太想讓人家知道說她爸爸是誰」。

前立委鄭運鵬助理韓璟也在Threads分享一段珍藏4年選戰往事，透露2022年鄭運鵬參選桃園市長期間，她突然接到高雄市長陳其邁太太來電，詢問競選團隊是否缺基層工作人員，原來是想讓女兒北上打工、學習，還特別要求別因「市長女兒」身分給予特殊待遇。

韓璟回憶，當時她一聽立刻回答「缺啊當然缺」，但也好奇，陳其邁自己也在高雄參選，女兒為何不直接留在高雄幫忙？陳太太解釋，女兒如果待在高雄，所有人都知道她是陳其邁女兒，「沒有人敢叫她做事，這樣就學不到東西了。」

韓璟答應幫忙詢問哪個單位最缺人，不過也開出一個有趣條件，希望先瞞著陳其邁，還請陳太太提醒女兒別不小心說溜嘴，陳太太也爽快答應。

當時鄭運鵬團隊最缺人的正是活動組，大小活動從無到有都由活動組負責，經常得凌晨3、4點起床跑市場，面試當天，現場只有韓璟、總幹事及活動組組長知道內情。

組長一本正經詢問「你以前有參加過選舉造勢的活動嗎？知道通常在幹什麼嗎？」她只淡淡回答「嗯，參加過幾次」，讓知情的韓璟在一旁憋笑。

陳其邁女兒最後順利錄取，對外只是一名「姓陳、老家在高雄、在台北念大學，來桃園幫忙」的新同事，沒想到祕密沒藏多久，就被一名綽號「兔子」同事識破。

對方私下問韓璟「新同事該不會是陳其邁的女兒吧？」韓璟嚇了一跳追問怎麼知道，對方笑稱「只有我發現，我不會說的」。

還有一段更爆笑插曲，某天下班後，鄭運鵬揪大家一起去看電影，還在車上開心稱讚「今天新來的年輕人很不錯耶，說來就來，一點都不怕生」韓璟和知情同事只能在旁忍笑，鄭運鵬其實早就見過陳其邁女兒，只是一時沒認出來。

韓璟事後曬出與鄭運鵬2022年的對話紀錄佐證，問他何時才知道這名「新同事」真正身分，鄭運鵬回覆「昨天知道的」這場刻意隱藏身分的選戰實習，也直到多年後才被完整公開。

陳其邁 鄭運鵬

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳其邁面授「高雄緊緊緊」蘇巧慧：新北更會衝

「為什麼不問高雄市長？」 賴清德酸：陳其邁政績宣傳最多的是蔣萬安

分享施政經驗勉沈伯洋 陳其邁：碰到問題不要迴避

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴

相關新聞

陳其邁女兒低調？父親欄留白、瞞身分跑選戰 鄭運鵬還稱她「新來的」

高雄市長陳其邁從政多年，一雙兒女鮮少曝光，女兒更低調到連校長都不知道她的身分。陳其邁受訪罕見分享，女兒讀國中時，為了不讓同學知道爸爸是誰，學校資料中「父親欄」刻意留白，直到畢業前他向校長致意，對方才驚訝反問「蛤？你女兒在這裡念書？」前立委鄭運鵬助理韓璟也加碼爆料，陳其邁女兒2022年還曾瞞著爸爸，北上加入鄭運鵬競選團隊，隱藏身從最操的活動組基層工作做起。

接連開酸蔣萬安 賴總統洩漏內心最深的恐懼

這幾個月來，中南部的民進黨要角很流行到台北來開記者會，巧的是，話題都圍繞著蔣萬安。4日，高雄市長陳其邁北上舉行新書發表會，結果不僅陳其邁開酸蔣萬安，連出席的賴清德總統也加入戰局，蔣萬安成了不在場的「男一」，陳其邁的新書反而成了配角。這已是賴總統短短兩個月內第二度將矛頭對準蔣萬安，也無意間洩漏了他的心跡。

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴

高雄市長陳其邁昨北上參加新書發表會，賴清德總統在致詞時說，宣傳陳其邁政績最多的，不是前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，而是台北市長蔣萬安；陳其邁也暗諷蔣萬安，他說，「如果一個市長老是，我實在是不想講『問Ａ答Ｂ』啦，但一些問題如果沒有解決，就會變成沉痾，城市也不會進步」。

觀察站／全黨攻蔣 掩飾不了施政無能

年底九合一選舉倒數不到百日，整體選情依舊不溫不熱，一來民進黨看起來還沒有找到強力的帶頭「母雞」，各地候選人只能「靠自己」各自為政，二來中央施政也沒有發揮出輔選功效，甚至還有些扯後腿。

境外入侵…中科院遭駭 隱瞞被踢爆

負責武器研發的中山科學研究院首度傳出遭駭客入侵。國民黨立委王鴻薇接獲檢舉，中科院採購資訊系統從當天凌晨起大量發送兩百多封採購通知信給廠商，中科院第一時間稱「ＡＩ網路安全偵測代理人」測試時越權所致，而數位發展部初步調查打臉中科院，直指系統「遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」。王鴻薇說，代表中科院系統可能已遭外部駭客入侵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。