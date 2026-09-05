陳其邁女兒低調？父親欄留白、瞞身分跑選戰 鄭運鵬還稱她「新來的」

高雄市長陳其邁從政多年，一雙兒女鮮少曝光，女兒更低調到連校長都不知道她的身分。陳其邁受訪罕見分享，女兒讀國中時，為了不讓同學知道爸爸是誰，學校資料中「父親欄」刻意留白，直到畢業前他向校長致意，對方才驚訝反問「蛤？你女兒在這裡念書？」前立委鄭運鵬助理韓璟也加碼爆料，陳其邁女兒2022年還曾瞞著爸爸，北上加入鄭運鵬競選團隊，隱藏身從最操的活動組基層工作做起。

有網友在Threads爆料，陳其邁女兒就讀高雄女中時，為避免身分曝光，入學資料「父親欄」也是留白，直到畢業典禮當天，校長才知道她是市長女兒，更笑稱「陳其邁的貓都比女兒有名」。

這段校長不知道「市長女兒」在自己學校往事曝光後，引發討論，許多網友直讚陳其邁女兒與父親政治光環保持距離，陳其邁上媒體專訪也證實了女兒不想跟父親沾上邊「我的女兒其實很低調，她不太想讓人家知道說她爸爸是誰」。

前立委鄭運鵬助理韓璟也在Threads分享一段珍藏4年選戰往事，透露2022年鄭運鵬參選桃園市長期間，她突然接到高雄市長陳其邁太太來電，詢問競選團隊是否缺基層工作人員，原來是想讓女兒北上打工、學習，還特別要求別因「市長女兒」身分給予特殊待遇。

韓璟回憶，當時她一聽立刻回答「缺啊當然缺」，但也好奇，陳其邁自己也在高雄參選，女兒為何不直接留在高雄幫忙？陳太太解釋，女兒如果待在高雄，所有人都知道她是陳其邁女兒，「沒有人敢叫她做事，這樣就學不到東西了。」

韓璟答應幫忙詢問哪個單位最缺人，不過也開出一個有趣條件，希望先瞞著陳其邁，還請陳太太提醒女兒別不小心說溜嘴，陳太太也爽快答應。

當時鄭運鵬團隊最缺人的正是活動組，大小活動從無到有都由活動組負責，經常得凌晨3、4點起床跑市場，面試當天，現場只有韓璟、總幹事及活動組組長知道內情。

組長一本正經詢問「你以前有參加過選舉造勢的活動嗎？知道通常在幹什麼嗎？」她只淡淡回答「嗯，參加過幾次」，讓知情的韓璟在一旁憋笑。

陳其邁女兒最後順利錄取，對外只是一名「姓陳、老家在高雄、在台北念大學，來桃園幫忙」的新同事，沒想到祕密沒藏多久，就被一名綽號「兔子」同事識破。

對方私下問韓璟「新同事該不會是陳其邁的女兒吧？」韓璟嚇了一跳追問怎麼知道，對方笑稱「只有我發現，我不會說的」。

還有一段更爆笑插曲，某天下班後，鄭運鵬揪大家一起去看電影，還在車上開心稱讚「今天新來的年輕人很不錯耶，說來就來，一點都不怕生」韓璟和知情同事只能在旁忍笑，鄭運鵬其實早就見過陳其邁女兒，只是一時沒認出來。

韓璟事後曬出與鄭運鵬2022年的對話紀錄佐證，問他何時才知道這名「新同事」真正身分，鄭運鵬回覆「昨天知道的」這場刻意隱藏身分的選戰實習，也直到多年後才被完整公開。