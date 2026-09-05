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中火過招 盧喊話卓揆：增氣拆煤別跳票

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中報導
行政院長卓榮泰視察台中火力發電廠提出無煤時間表，宣示2034年全面「以氣換煤」，中火達到無煤供電。台電提供
行政院長卓榮泰視察台中火力發電廠提出無煤時間表，宣示2034年全面「以氣換煤」，中火達到無煤供電。台電提供

選舉當前，台中火力發電廠牽動中台灣空汙牌。行政院長卓榮泰昨赴中火視察，卓榮泰承諾，二○三四年中火全面使用天然氣發電，「舊煙囪會如期拆除」，他拜託中市府配合期程。台中市長盧秀燕要求「增氣拆煤」別跳票，要求公布拆除燃煤機組時程，下周二也將赴中火視察。台電表示，二部燃煤機組十月一日動工拆除。

中火是全國最大火力發電廠，現有十部燃煤機組服役，中央增設燃氣機組，一期計畫燃氣一號機組五月已並聯試車，預計九月底商轉；燃氣二號機組測試運轉，預計明年三月商轉。

中火燃氣機組環評時，中市府要求「增一拆一」，不過台電二期燃氣計畫共增設六部機組，僅承諾拆除四部燃煤機組。中市府副秘書長林谷隆說，肯定台電拆燃煤機組，要求加快速度；另要求台電提出中火具體減煤計畫。

卓榮泰昨赴中火時，環團在外抗議中火「增氣卻不減煤」，要求落實立院決議「二○二八年無煤中火」，不要多等八年到二○三四。

卓榮泰廠內致詞表示，他向台中市民跟國人保證，「舊煙囪會如期拆除」，如果不拆，燃氣五、六號機組沒辦法施工。

卓揆表示，二○三四年無煤中火，六部燃煤機組轉為緊急備用，只在國安、天災等啟用；燃氣二期的四部機組（三至六號）通過環評，二○三一到二○三四年陸續上線，現有燃煤機組再除役，拜託立法院追加預算，中市府要配合期程一起動。

盧秀燕搶在卓揆視察前在臉書發文表示，經濟部前部長王美花承諾，燃氣機組蓋好要拆燃煤機組，現在燃氣機組已在試車，中央承諾「增氣拆煤」不該跳票，應盡速公布拆除時程。

盧秀燕說，她已安排下周二赴中火視察，如果增燃氣卻不拆燃煤，中火愈蓋愈大，絕非台中人期待的能源轉型。她強調，該減的煤要繼續減、該拆的機組就要拆，改善空汙絕對不會退讓。

中市議會國民黨團提案，要求中火提出具體的燃煤機組拆除時間表，才准許中市環保局核發新燃氣機組的操作許可證。民進黨台中市長參選人何欣純說，她若擔任市長，不會像先前中市府卡都審執照，會更有效率完成。

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