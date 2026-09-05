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全黨攻蔣 掩飾不了施政無能

聯合報／ 本報記者陳熙文

年底九合一選舉倒數不到百日，整體選情依舊不溫不熱，一來民進黨看起來還沒有找到強力的帶頭「母雞」，各地候選人只能「靠自己」各自為政，二來中央施政也沒有發揮出輔選功效，甚至還有些扯後腿。

自賴政府上台以來，民眾看不到「接地氣」的民生經濟政策，唯一能說嘴的就是股市創新高。然而這並非政府之功，而是受惠於ＡＩ等高科技產業快速發展的利多，再加上我國半導體產業穩坐全球供應鏈之首，讓賴政府在經濟議題上打了一手順風牌。

然而，由於美國近年政策湧現不安定因素，再加上市場上升趨勢恐見飽和，讓全球乃至台灣的經濟，都像是坐在一顆不定時炸彈上。而國內經濟雖見榮景，但民眾的貧富差距卻也因此不斷擴大，成為社會動蕩的隱患。

在這樣的大背景之下，中央的施政卻沒有為民進黨加分，例如先前爆發的食用油風暴，政府不但沒有迅速扛下責任，全心致力於解決問題、著手規畫預防措施，卻忙著甩鍋，演變成中央與地方之間的隔空交火，讓問題失焦；空汙也依舊未獲明顯改善。

又或者近來中南部豪雨成災，行政院長卓榮泰卻以行政院經費遭刪為由，只能先以電話及視訊掌握地方災情，隔一天卻又「突然有錢」可以南下勘災，這一切只是讓人看穿，災難當頭，卓內閣卻只有滿腦子政治算計。

中央政府一再的失分應對，無疑成為地方選情的包袱，讓民進黨候選人只能仰賴國民黨內部分裂，或者藍白合作失敗等破口來找尋加分的機會，如今更上演全黨圍剿台北市長蔣萬安的場景，連賴總統也參戰，但這些都無法掩飾賴政府施政的無能。

民進黨 美國 九合一選舉

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