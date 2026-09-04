賴總統諷刺蔣萬安質詢 北市府轟圍蔣救賴：還有心思當網軍側翼？

賴清德總統上午在高雄市長陳其邁新書發表致詞時，諷刺台北市長蔣萬安，每次被質詢都要講到高雄，大家就看到高雄市做得很好，幫忙宣傳最大。北市府也反擊，毒油案至今，總統怎麼還有心思下海當網軍側翼？自證「圍蔣救賴」。

高雄市長陳其邁將卸任，今在台北市舉辦「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，賴清德致詞時表示，這本書未來一定會暢銷，幫宣傳最大的「老實講不是蔡英文總統....是蔣萬安市長。」當市議員質詢蔣萬安「為什麼出大太陽還放假？」蔣就說「為什麼不去問高雄市？高雄市也放假啊。」

北市政府發言人魏汶萱表示，毒油風暴從六月底延燒至今，已進入第四個月，從沙拉油、苦茶油、黑麻油、胡麻油、香油到南瓜籽油都查到致癌毒素，賴清德總統至今不開國安會議、不向國人道歉，怎麼還有心思總統下海當網軍側翼？自證「圍蔣救賴」的不只是傳言。

魏汶萱指出，當天下雜誌2025「永續幸福城市大調查」台北六都第一、2025幸福城市指數的國際評比台北不只是全台第一更是全球第8，賴總統選擇看不見；同樣因大雨淹水，雙標成性的賴總統會要台北「檢討原因」，卻叫大家「不要南部淹水就責備錢花到哪」。

魏汶萱表示，「20%下架標準」究竟如何形成？決策會議讓涉案廠商參與，程序是否在護航？國營事業台糖驗出問題油品後，為何僅通知上游廠商，沒有第一時間通報主管機關，是否為失職？總統至今為何仍不召開國安會議？這些攸關全民食安的問題，至今都沒有答案。

魏汶萱說，北市府面對外界質疑，都已一一說明、提出事實回應。反觀民進黨，對毒油案的核心問題避而不答，集體「小洋逃」，卻選擇出征未成年的孩子，現在連總統都加入戰局。與其忙著轉移焦點，不如先把人民最關心的食安真相說清楚。