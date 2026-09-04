迎新里程碑！中火新燃氣1期首度同步100%發電 台電籲市府：盼支持二期

行政院長卓榮泰今察台電台中電廠。台電公布，一期新燃氣1、2號機首度同步100%滿載發電，也宣布將於10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程，照既有規畫、以具體行動兌現減煤承諾及能源轉型，全力邁向2034年台中電廠無煤供電目標。台電呼籲，盼市府支持二期期新燃氣。

經濟部部長龔明鑫致詞時說，感謝卓榮泰及行政院支持，更感謝台電員工如期如質完成新燃氣一期計畫。因應未來用電成長，經濟部已調整用電成長預估，並再奉卓揆指示，更加寬估用電成長，要求台電二期如期如質推動，也盼台中市政府支持。另外，台電公司肩負穩定供電、平穩物價任務，請立法院支持台電的追加預算。

台電說明，新燃氣一期計畫，雖面臨國際通膨等因素，在中央跨部會協助與精進工法克服下，1號機今年5月接受調度並聯全國電網試車，預計9月底正式商轉，目前正申請操作許可證中；2號機正進行測試運轉，預計10月接受調度，目標明年3月商轉。

為迎接台中電廠「增氣減煤」重要里程碑，新燃氣一期機組煙囪特別融入在地「小燕鷗」昂首起飛造型彩繪。

台電表示，新燃氣二期計畫，台電規劃在既有廠區新建3號至6號共4部高效率燃氣複循環機組，總裝置容量約480至520萬瓩，目前已通過環評，正積極地質改良作業及主發電設備招標作業，並啟動廉政平台作業，2031年到2034年新機組將陸續上線，逐步除役燃煤機組，穩健完成「2034年台中電廠無煤供電」。

台電強調，將持續推動機組更新，落實卓榮泰指示「2034年底前發電無煤化、燃煤機組轉緊急備用、2032年重新檢討緊備機組數量」等台中電廠3大發展目標。

針對外界質疑台電明年燃煤預算較今年多百億，台電澄清，台電配合政府推動「增氣減煤」，預估明年用煤量將較今年減少近80萬噸，燃煤發電將持續下降，燃氣發電量則持續增加。但因國際平均煤價上漲，因而調升整體預算編列金額。