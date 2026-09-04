卓榮泰承諾2034年無煤中火 中市府提「3大期盼」促加速減煤

行政院長卓榮泰今視察台電台中電廠新燃氣一期機組，承諾2034年達「無煤中火」；台中市政府副秘書長林谷隆受訪時說，市府提出3項期盼，包括確保即將上線的燃氣機組要安全穩定運轉、2027年至2030年要有具體減煤計畫，以及加速老舊燃煤機組與煙囪拆除，讓中部民眾真正感受中火轉型的決心。

卓榮泰今天下午在經濟部部長龔明鑫、台電董事長曾文生，以及林谷隆、環境保護局副局長商文麟、經發局主秘許瓊華等人陪同下視察中火，立委王育敏、蔡其昌、何欣純，以及市議員江肇國、王立任、曾威、張家銨、蔡耀頡等人出席。

林谷隆會後受訪說，他代表市長盧秀燕歡迎卓揆視察中火，並肯定中央能正面回應台中市民十多年來對中火轉型的期待，無論「以氣換煤」或「汰舊換新」，都有明確方向。

林谷隆指出，市府期盼台電利用新燃氣機組試車期間，完整檢視相關設備及安全問題，確保穩定運轉。盧秀燕預計下周二視察中火，解燃氣機組一、二期計畫，以及一、二號燃煤機組及煙囪拆除進度。

林谷隆說，中央有提到中火用煤量預計由去年1100萬噸降至今年1050萬噸，市府樂見持續減煤；根據台電官網，下一階段減煤規畫要等到2031年後，中間數年恐缺乏明顯減煤進程，期盼中央盡速提出2030年前更具體的減煤目標與措施，讓燃氣機組上線後持續發揮減煤效益。

林谷隆表示，中央已承諾今年底前啟動老舊一、二號燃煤機組及煙囪拆除，市府表達肯定；惟依目前規畫，相關區域預計至2029年才完成拆除交地，期盼中央及台電重新檢視期程，在兼顧安全及既有機組運轉下，評估採分區同步施工，加速燃煤機組及煙囪拆除。

中市府表示，中火轉型是中部民眾關心多年的重要議題，中央此次正面回應地方長期訴求，期盼後續將方向化為更明確的減煤目標、拆除期程及具體行動，市府也將持續與中央、台電共同推進中火轉型，儘速還給中部民眾一片乾淨藍天。