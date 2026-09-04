卓榮泰承諾2034無煤中火 環團攔車「撲空」怒轟：多等8年是台灣之恥

行政院長卓榮泰今天下午視察中火新燃氣機組，並承諾「2034無煤中火」；中部環團集結大門口「攔車吹哨」抗議，因卓揆車隊提早抵達「撲空」，環團仍在大門拉布條抗議，要求「2028無煤中火」，怒批政府延宕8年是「台灣之恥」。

包括台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台中市大肚山改善空汙協會、台中市爭好氣聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟、南投縣環境保護協會等中部6團體聯手出擊，現場拉起「2028無煤中火」、「氣上煤不下是詐騙」等布條。

環團指出，今年底中火將有總計2600MW的燃氣裝置容量上線，規模大於5座現行燃煤機組，但政府卻遲遲不肯讓燃煤機組正式除役，形成「6煤2氣」的超級火電巨獸。

環團表示，卓榮泰承諾2034無煤中火，與民間訴求的2028整整差了八年，「中南部居民的肺不能再等八年。環團怒轟「能源轉型騙局」，質疑「以氣換煤」若只增氣不減煤，只是讓中火擴張成全球更大的火電汙染源，要求卓榮泰應負起義務，強制下令「拆煤汰煤」，而非以備用為名行延宕之實。

行政院長卓榮泰今視察中火，並承諾「2034無煤中火」致詞。記者趙容萱／攝影