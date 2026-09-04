卸任市長後是否入閣？賴總統預告「有更大支麥克風」 陳其邁回應

賴清德總統今出席高雄市長陳其邁新書發表會，盛讚陳其邁市政表現，笑稱能讓「賴市長」肯定並不容易，賴也預告陳其邁卸任後「不可能輕鬆太久」，有更大支麥克風等著他，再掀入閣聯想。陳其邁稍早對此回應，會做好做滿，努力到任期最後一天。

高雄市長陳其邁在台大醫院國際會議中心舉辦新書《高雄，緊緊緊！2314天極限轉型》發表會，賴總統致詞提到過去擔任台南市長也是五星市長，自己不隨便誇獎人，也在推薦文中表示，陳其邁卸任後「不可能輕鬆太久」，會有更大支的麥克風等著他。

由於賴清德今年2月與陳其邁參香時，也曾暗示陳其邁未來將協助中央，再度留下伏筆，也讓陳其邁卸任後是否入閣、甚至接掌行政院的話題再受關注。

陳其邁表示，感謝賴總統對高雄各項建設的支持，強調自己對市民有所承諾，會把高雄市的建設以及招商等工作做好做滿，努力到任期的最後一天。

陳其邁說，持續專注於市政並與中央攜手合作，在卸任前，盡速將各項重大工程與建設如期如質完成，讓高雄能夠一天比一天更加進步。