范振宗「掌摑」鄭麗文風波 民眾黨議員林碩彥：愛之深、責之切

台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥針對昨天陪同辦理參選登記時，新竹前縣長范振宗與國民黨主席鄭麗文現場互動引發媒體與各界關注一事，林碩彥今天「還原」現場經過，強調老縣長是專程來為自己站台，巧遇造勢受邀上台與老朋友互動，舉止純屬前輩「愛之深、責之切」的真情流露，呼籲外界切勿過度解讀。

林碩彥表示，84歲高齡的范振宗老縣長是新竹政壇備受敬重的大前輩，平日生活低調且早已不涉足政事，昨天老縣長完全是受到自己多次誠摯力邀，為提攜後進才專程前來縣選委會陪他完成登記。他在完成自己的登記流程後，現場適逢國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩正舉辦聯合造勢，國民黨主席鄭麗文也親自到場力挺，現場主辦單位見到范老縣長在場，便熱情且順勢邀老縣長一同登台為候選人打氣。范老縣長本著提攜晚輩、為地方優秀人才加油的初衷慨然答應，沒想到台上隨後的互動卻意外成為輿論焦點，讓他對老縣長捲入風波感到非常過意不去與抱歉。

林碩彥指出，范老縣長與鄭麗文主席早年在政壇就有十多年的深厚同黨情誼，私底下本就是無話不談的老朋友。現場看似激動的動作與言語，實為兩位熟識數十年的老友相見時最直接、不假修飾的互動方式，鄭主席在現場亦能理解前輩脾性與用心，並未動怒，事後范老縣長也直言這純粹是老朋友間的「愛之深、責之切」。

林碩彥透露，平時他常向前輩請益，老縣長念茲在茲的始終是在野力量能否真正整合。老縣長近期看見竹北地區在野整合陷入僵局、互信受挫，非常憂心內耗將導致整體選情失利、辜負民眾期望，因此在台上巧遇老友鄭主席時，才會按捺不住焦急心情上前發牢騷、「敲警鐘」。老縣長的提醒切中核心要害，在野陣營無論是面對新竹縣長或竹北市長選戰，都應及早建立互信、謀定共識，共推最有勝算的人選，而不是拖到最後互生嫌隙與攻擊，造成彼此傷害、得不償失。

他呼籲，希望外界回歸理性，將焦點放在新竹縣未來的政策與公共利益上，老縣長的肺腑之言是在野陣營的一記當頭棒喝，大家更應記取前輩叮嚀，放下歧見、停止無謂內耗，以更成熟與團結的步伐回應廣大新竹鄉親的期待。