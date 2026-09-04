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查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

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查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與蔣得立（右）。 聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（左）與蔣得立（右）。 聯合報系資料照

台北市府研考會主委殷瑋今指「國教署來查蔣得立是不是僑生」。教育部國教署下午發聲明否認，強調未交辦任何人向台北市教育局詢問。殷瑋指出，事發場合是國教署主辦的會議，有人在會議現場查問未成年人個資，「要不要負責」？

國教署今指出，從未就蔣得立的僑生身分或升學資格啟動任何調查、查詢或行政程序，也未交辦任何人向台北市教育局詢問。

殷瑋指出，國教署說這件事情發生的時地場合，是「115年9月2日的全國教育局處學管科長會議」，一位男子表述其國教署身分，「如何入學師大附中國中部以及是否具僑生身分」。所以國教署自己證實並認定，這個查問，確實發生了。

另外，殷瑋質疑，在國教署主辦、且只有教育部及各縣市學管科長的會議當中」，可以容許「身分未明人士」出現嗎？國教署主辦的場合，有人竟敢自稱代表「國教署」，來問這種未成年人個資問題？國教署是在指控全國各地教育局處的科長，素質竟然如此嗎？

殷瑋指出，如果不知道這個查問未成年人個資的人是誰，那又怎麼知道不是國教署的人？有沒有蓋牌、護航之嫌？國教署是主辦單位，你手上有整個會議的人員名單，現場所有人員進出也由國教署控管，有人在會議現場查問未成年人個資，你要不要負責？

台北市研考會主委殷瑋。聯合報系資料照
台北市研考會主委殷瑋。聯合報系資料照

殷瑋 國教署 蔣得立 個資 蔣萬安

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