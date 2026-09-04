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齊轟中火燃氣機組都審卡關15個月 綠委喊話盧秀燕：放下政治仇恨

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純（右）、蔡其昌（左）會後受訪。記者趙容萱／攝影
立委何欣純（右）、蔡其昌（左）會後受訪。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長候選人、立委何欣純，以及立委蔡其昌今陪同行政院長卓榮泰視察中火，二人都直批台中市政府在中火興建燃氣機組卡關都審15個月。何欣純提政見表示，她會全力支持，不會像盧市府卡燃氣機組都審；立委蔡其昌則喊話台中市長盧秀燕「放下政治仇恨」，盡速放行，一起讓台中越來越好。

卓榮泰今天在經濟部部長龔明鑫、台電董事長曾文生陪同下，前往台電台中電廠視察燃氣機組一期工程，蔡其昌、何欣純與國民黨立委王育敏等人也出席。

何欣純會後受訪說，今天看到行政院與台電的「以氣換煤」承諾，如期如實地做到，對台中市民與國人來說，對空汙改善是有成效的。要讓台中的經濟產業更推進，那就必須要穩定供電，需要中央、地方大家合作，相關議題要理性看待。

何欣純指出，相信行政院、中央的支持，一定能讓台中電廠達到「零煤發電」，若她擔任市長，一定會全力支持，不會像之前台中市政府卡住燃氣機組都審執照，未來相關工程，都會更有效率地完成。

蔡其昌說，台中海線鄉親過去為了國家經濟發展長期忍受煤灰與空汙。他在立法院提案推動「2035以氣換煤」，如今台電團隊努力將目標提前至2034年，減煤成果有目共睹。

蔡其昌指出，中火第一期工程興建燃氣一、二號機組蓋了六年，台中市政府透過都審卡關15個月，他喊話盧秀燕能放下心中政治的仇恨，放下政治的掠奪，未來在中火二期工程三至六號機組的審核上能「手下留情」，加速放行，一起讓台中越來越好。

台電台中電廠新燃氣機組一期工程已完工。圖／台電提供
台電台中電廠新燃氣機組一期工程已完工。圖／台電提供

盧秀燕 中火 台中 何欣純 龔明鑫 蔡其昌

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