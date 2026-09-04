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蔣得立錄取國際交換生！洪婉臻質疑有無填迴避檢核表 蔣萬安：該揭露都揭露

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左2）回答，都是依照教育局制式的申請表格，該怎麼填寫就怎麼填寫。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左2）回答，都是依照教育局制式的申請表格，該怎麼填寫就怎麼填寫。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取北市國際交換學生計畫引起爭議。蔣萬安今下午赴議會備詢，北市議員洪婉臻指，在報名時是否有填寫公職人員利益衝突自主檢核表？蔣萬安表示，依教育局制式的規格填寫，該揭露都有揭露。北市府說明，教育局表格有明確要求揭露親屬身份，就屬「公職人員利益衝突迴避法」此已經完成據實表明的要件。

洪婉臻以6月底時，內湖高工一名學生抗議校內的市長獎爭議，憤而撕毀獎狀一事開頭，她說，這已經不是市長家務事，而是引發很多孩子不平衡，呈現出特權的人就有關係的現象。

洪婉臻說，蔣萬安的孩子很優秀，但整件事情就事論事，到底有沒有利益迴避？下屬機關的教育局公不公平？她指出，市長身為公務人員，依「公職人員利益衝突迴避法」，涉及到補助等應該要自主填寫檢核表，請問市長有繳交嗎？

教育局長湯志民幫忙回應，由於是北市府自己辦的計畫，因此有制式的規畫和格式，既有表格就有要求揭露相關資料和身份。「每個人都公平，要填一樣的資料。」

蔣萬安回答，都是依照教育局制式的申請表格，該怎麼填寫就怎麼填寫，孩子給他教育局標準申請表格，要在父親欄簽名也有簽名，也有附上財產證明和薪資，「我的薪水是從台北市政府來的，我已經揭露了我的身份，揭露了我該揭露的。」

不過，洪婉臻強調，市長身為律師也是公務人員，申請計畫時沒有再三確認，現在大家在乎程序正義問題，如果沒有填寫利益衝突迴避，依法可罰5到50萬元罰鍰。「市長有例外可以不用填？相信未來公務人員也不用填。」認為都沒有問題的話，要不要自請政風調查？

湯志民說，這樣的表格已沿用很多年。程序沒有問題。蔣萬安表示，尊重政風處的職權。

對此，台北市府說明，議員所提的公務人員利益衝突迴避自主檢核表為行政上的表格，法律規範是有揭露關係的必要，而教育局在該計畫填寫表格時，就有明確要求揭露親屬身份，依照「公職人員利益衝突迴避法」此已經完成據實表明的要件。

蔣萬安 交換生 蔣得立

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