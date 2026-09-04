快訊

蘋果iOS 27迎重大升級！最受好評的3大AI新功能將登場

自稱經歷人生最驚悚的一天 陳佩琪反覆哭喊：文哲你在哪裡？

林佳龍投書耶路撒冷郵報 籲聯合國納入台灣參與

中央社／ 台北4日電

外交部長林佳龍3日投書以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post），強調台灣堅守民主防線與台海現狀，並持續推動「總合外交」展現良善的力量，籲聯合國應納入台灣參與。

林佳龍在「耶路撒冷郵報」投書指出，以規則為基礎的國際秩序正承受日益嚴峻的壓力。威權國家為了自身利益，企圖削弱既有的制度保障，並重新塑造國際規範。即使是「聯合國憲章」所確立的和平解決爭端及禁止使用武力等基本原則，也遭受公開挑戰與公然漠視。

林佳龍表示，國際社會現正處於關鍵時刻。各國如不攜手捍衛正義、維護法治，並維持和平與安全，則將坐視自由、民族自決與民主隨既有的世界秩序逐步崩塌。

林佳龍在投書裡接著說明，印太地區第一島鏈為全球少數凸顯此一抉擇重要性之處。中國持續運用包括軍事恫嚇、網路入侵及經濟脅迫等灰色地帶戰術，企圖單方面重塑國際規則及規範，致使區域安全壓力倍增。

台灣身處捍衛自由與民主的前線，將持續堅定維護台海現狀。然而，維護區域和平與穩定非僅關乎台灣自身利益，而是國際社會需要共同關切的議題。

林佳龍在投書中表示，台灣海峽是全球最繁忙的航道之一，也是全球供應鏈的重要命脈。台灣對全球安全與繁榮之意義，見諸於「七大工業國集團」（G7），以及日本、美國、英國、澳洲、紐西蘭等國元首峰會及部長級會議相關聲明，匯集成全球共同心聲，強調維護台海和平穩定的重要性。

林佳龍在投書中強調，中國刻意曲解聯大第2758號決議，正侵蝕以規則為基礎的國際秩序。該決議於1971年通過，僅處理中國在聯合國的代表權問題。決議文字並未提及台灣，也未決定台灣之政治地位，更未涉及台灣參與聯合國體系。

然而中國刻意將聯大第2758號決議與其所謂「一中原則」不當連結，藉此阻礙台灣參與聯合國及其他國際組織，倘不予遏止，恐將構成危險的法律先例，提供中國未來武力侵台之基礎。

林佳龍表示，台灣雖被排除於聯合國之外，仍致力成為國際社會的良善力量，並在先進製程、災害防救及公共衛生等領域具備優勢，以各種方式為國際社會作出貢獻。

林佳龍在投書中特別說明，台灣推動以強化民主夥伴關係、促進集體安全及提升經濟韌性為核心的「總合外交」及「加值外交」，與理念相近夥伴攜手合作，在全球推動民主、人權與自由。

作為半導體、人工智慧及科技領域的重要領導者，台灣致力於打造安全、韌性，且不受制於威權政府的供應鏈。台灣透過「榮邦計畫」，與夥伴共創繁榮，藉由提供自身專業及資源，與友邦合作推動以科技為主軸的計畫，以因應發展挑戰及提升當地能力。

具體案例包括與巴拉圭合作建置整合性醫療資訊系統、協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽，以及與帛琉國家醫院合作推動智慧醫療等，相關計畫已成功強化友邦的管理能力與行政效率、提升能源安全、促進產業成長及永續發展。

林佳龍在投書中寫道，台灣認同第81屆聯合國大會候任主席拉赫曼（Khalilur Rahman）所提出以「恢復信任」及「推動轉型」作為任內的優先議題，並已做妥協助實現這些目標的準備。重建全球對聯合國的信心，必須從公平、公正的方式對待國際社會每個成員開始。只要任何具建設性且值得信賴的成員遭受不公正排除，轉型就不可能成功。

林佳龍投書裡特別呼籲，國際社會共同捍衛「包容、不遺漏任何人、和平解決爭端，以及禁止威脅或使用武力」等原則。由這些原則所建構的以規則為基礎的國際秩序應獲持續尊重，絕不容許有例外。自由世界需要台灣—而一個更強大、更具公信力的聯合國，也需要台灣有意義地參與其中。

與台灣攜手合作，將有助於強化集體安全、提升經濟與科技韌性，並增進共同抵禦威權壓力的能力。因此，確保台灣能夠有意義地參與聯合國，是建立一個更加包容、安全、具韌性且以規則為基礎的國際秩序，所不可或缺的一環。

「耶路撒冷郵報」擁有以色列及全球猶太社群約2000萬名政經菁英讀者，輿論影響力深遠。

耶路撒冷 林佳龍 聯合國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

與帛琉等友邦聲明守護太平洋和平 林佳龍：共同面對挑戰

台立首個韌性計畫2.0落地 外交部砸2億攻先進封裝

外交部：與友邦合作依行政程序執行 索羅門群島媒體抹黑台灣

日眾議員：台日是最重要夥伴 盼持續深化供應鏈合作

相關新聞

被酸「宣傳陳其邁政績最多」 蔣萬安反諷回敬賴清德「這8字」

賴清德總統上午在高雄市長陳其邁新書發表致詞時，諷刺台北市長蔣萬安，每次被質詢都要講到高雄，大家就看到高雄市做得很好，幫忙宣傳最大。蔣萬安下午反酸並送賴清德8個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

蔣得立錄取國際交換生！洪婉臻質疑有無填迴避檢核表 蔣萬安：該揭露都揭露

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取北市國際交換學生計畫引起爭議。蔣萬安今下午赴議會備詢，北市議員洪婉臻指，在報名時是否有填寫公職人員利益衝突自主檢核表？蔣萬安表示，依教育局制式的規格填寫，該揭露都有揭露。北市府說明，教育局表格有明確要求揭露親屬身份，就屬「公職人員利益衝突迴避法」此已經完成據實表明的要件。

影／京華城案二審將出庭 柯文哲談心境：困難時就裝著快樂過每一天

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審判刑17年，9月8日二審首度出庭，柯文哲今天說，過去兩年來，他的態度就是「認真過每一天、快樂過每一天，如果真的很困難，就裝著快樂地過每一天」，不要折磨自己，也不要折磨別人。

陳其邁將卸任高雄市長 賴總統：更大支麥克風等著他

賴清德總統4日出席高雄市長陳其邁《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書發表會。賴總統在推薦文中表示，陳其邁卸任之後不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著；活動現場，賴總統也肯定陳其邁任內市政表現，引發外界聯想未來陳可能入閣。

謝宜容涉職場霸凌北高行撤銷處分 王鴻薇：天理難容 勞動部應上訴

勞動力發展署（下稱勞發署）北基宜花金馬分署（下稱北分署）分署長謝宜容涉及職場霸凌，遭記一次2大過免職。謝提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院昨認定勞動部「未審先判」，判決撤銷原處分。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文要求，勞動部繼續上訴，謝宜容是勞動部調查認定的霸凌者，要負起應有責任。

打造台灣成為亞洲那斯達克 賴清德：已具備發展基礎

賴清德總統今出席「金融發展與前瞻研討會」時表示，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。截至今年6月，總成交金額已達到1251億元，期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。