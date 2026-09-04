林佳龍投書耶路撒冷郵報 籲聯合國納入台灣參與

外交部長林佳龍3日投書以色列最大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post），強調台灣堅守民主防線與台海現狀，並持續推動「總合外交」展現良善的力量，籲聯合國應納入台灣參與。

林佳龍在「耶路撒冷郵報」投書指出，以規則為基礎的國際秩序正承受日益嚴峻的壓力。威權國家為了自身利益，企圖削弱既有的制度保障，並重新塑造國際規範。即使是「聯合國憲章」所確立的和平解決爭端及禁止使用武力等基本原則，也遭受公開挑戰與公然漠視。

林佳龍表示，國際社會現正處於關鍵時刻。各國如不攜手捍衛正義、維護法治，並維持和平與安全，則將坐視自由、民族自決與民主隨既有的世界秩序逐步崩塌。

林佳龍在投書裡接著說明，印太地區第一島鏈為全球少數凸顯此一抉擇重要性之處。中國持續運用包括軍事恫嚇、網路入侵及經濟脅迫等灰色地帶戰術，企圖單方面重塑國際規則及規範，致使區域安全壓力倍增。

台灣身處捍衛自由與民主的前線，將持續堅定維護台海現狀。然而，維護區域和平與穩定非僅關乎台灣自身利益，而是國際社會需要共同關切的議題。

林佳龍在投書中表示，台灣海峽是全球最繁忙的航道之一，也是全球供應鏈的重要命脈。台灣對全球安全與繁榮之意義，見諸於「七大工業國集團」（G7），以及日本、美國、英國、澳洲、紐西蘭等國元首峰會及部長級會議相關聲明，匯集成全球共同心聲，強調維護台海和平穩定的重要性。

林佳龍在投書中強調，中國刻意曲解聯大第2758號決議，正侵蝕以規則為基礎的國際秩序。該決議於1971年通過，僅處理中國在聯合國的代表權問題。決議文字並未提及台灣，也未決定台灣之政治地位，更未涉及台灣參與聯合國體系。

然而中國刻意將聯大第2758號決議與其所謂「一中原則」不當連結，藉此阻礙台灣參與聯合國及其他國際組織，倘不予遏止，恐將構成危險的法律先例，提供中國未來武力侵台之基礎。

林佳龍表示，台灣雖被排除於聯合國之外，仍致力成為國際社會的良善力量，並在先進製程、災害防救及公共衛生等領域具備優勢，以各種方式為國際社會作出貢獻。

林佳龍在投書中特別說明，台灣推動以強化民主夥伴關係、促進集體安全及提升經濟韌性為核心的「總合外交」及「加值外交」，與理念相近夥伴攜手合作，在全球推動民主、人權與自由。

作為半導體、人工智慧及科技領域的重要領導者，台灣致力於打造安全、韌性，且不受制於威權政府的供應鏈。台灣透過「榮邦計畫」，與夥伴共創繁榮，藉由提供自身專業及資源，與友邦合作推動以科技為主軸的計畫，以因應發展挑戰及提升當地能力。

具體案例包括與巴拉圭合作建置整合性醫療資訊系統、協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽，以及與帛琉國家醫院合作推動智慧醫療等，相關計畫已成功強化友邦的管理能力與行政效率、提升能源安全、促進產業成長及永續發展。

林佳龍在投書中寫道，台灣認同第81屆聯合國大會候任主席拉赫曼（Khalilur Rahman）所提出以「恢復信任」及「推動轉型」作為任內的優先議題，並已做妥協助實現這些目標的準備。重建全球對聯合國的信心，必須從公平、公正的方式對待國際社會每個成員開始。只要任何具建設性且值得信賴的成員遭受不公正排除，轉型就不可能成功。

林佳龍投書裡特別呼籲，國際社會共同捍衛「包容、不遺漏任何人、和平解決爭端，以及禁止威脅或使用武力」等原則。由這些原則所建構的以規則為基礎的國際秩序應獲持續尊重，絕不容許有例外。自由世界需要台灣—而一個更強大、更具公信力的聯合國，也需要台灣有意義地參與其中。

與台灣攜手合作，將有助於強化集體安全、提升經濟與科技韌性，並增進共同抵禦威權壓力的能力。因此，確保台灣能夠有意義地參與聯合國，是建立一個更加包容、安全、具韌性且以規則為基礎的國際秩序，所不可或缺的一環。

「耶路撒冷郵報」擁有以色列及全球猶太社群約2000萬名政經菁英讀者，輿論影響力深遠。