影／京華城案二審將出庭 柯文哲談心境：困難時就裝著快樂過每一天
台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審判刑17年，9月8日二審首度出庭，柯文哲今天說，過去兩年來，他的態度就是「認真過每一天、快樂過每一天，如果真的很困難，就裝著快樂地過每一天」，不要折磨自己，也不要折磨別人。
柯文哲今南下高雄輔選，下午陪同市議員參選人林于凱完成登記，再轉往三民區天天新市場掃街拜票、拉抬選情，爭取選民支持。
談到9月8日二審即將開庭，柯文哲表示，這兩年歷經羈押、被抓進去關一年，出來後每天忙著上法庭，接著又收到監察院裁罰等公文，最近兩個月幾乎每周都收到法務部行政執行署的扣押公文。
柯文哲透露，「今天早上陳佩琪傳那個簡訊給我看，連交保金7000萬都要扣押」。
面對官司接連而來壓力，柯文哲說，「我個人是還好，反正亞斯伯格症對外來壓力承受性很強」，比較辛苦的是妻子陳佩琪，財務都她在管，壓力就更大。
柯說到自己抗壓哲學，就是不能快樂地過每一天，就裝著快樂地過每一天，不要折磨自己，也不要折磨別人，並表示希望台灣可以更好。
至於陳佩琪確診COVID-19，柯文哲說，她目前在家休息，原本今天預計替多名候選人站台，包括出席競選總部成立、陪同登記參選等行程，都因身體狀況取消。
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