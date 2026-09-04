陳其邁將卸任高雄市長 賴總統：更大支麥克風等著他

賴清德總統4日出席高雄市長陳其邁《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書發表會。賴總統在推薦文中表示，陳其邁卸任之後不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著；活動現場，賴總統也肯定陳其邁任內市政表現，引發外界聯想未來陳可能入閣。

陳其邁新書推薦序中賴總統指出，高雄近年從後勁煉油廠舊址污染整治到台積電先進製程落腳，並推動捷運路網、亞洲新灣區智慧科技與金融服務、淨零轉型及演唱會經濟等政策，呈現市府團隊面對複雜問題時整合資源及推動政策的過程。

賴總統表示，高雄目前的發展成果是中央與地方長期合作、一棒接一棒累積而來，前總統蔡英文任內推動產業及能源轉型，並支持重大交通建設；他上任後也持續與高雄市府合作，推進半導體產業聚落、軌道建設及淨零轉型。

談到陳其邁卸任後動向，賴總統在推薦序中提到，今年大年初二與陳其邁在高雄碰面時，曾詢問任期即將結束是否比較輕鬆，但他認為陳其邁「不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著他」，並表示這段治理經驗將成為陳其邁未來持續投入公共事務的重要養分。

賴總統現場致詞提到，看了這本書之後，會發自內心的欽佩。深刻感受到陳其邁說到做到：「兩年有感，四年有變，六年有成。」他更說，「我不隨便誇獎人哦，尤其是在市政部分，賴清德是五顆星的市長；遠見雜誌給他五顆星的榮譽啦。如果要我給的話，我可能會給七顆星」。

賴總統表示，陳其邁率領市政的打拚有這麼長足的進步，其武功祕笈心法，就只有四個字「極限轉型」。例如中油五輕污染土地，本來是17年才有辦法完成清理，陳其邁做到兩年半提早把土地交給台積電。陳也讓高雄整個轉變，過去是重工業的城市，現在變科技的新城，非常不容易。

賴總統說，陳其邁做市政從無到有，包括演唱會經濟、高雄港灣區的資產管理中心。他擔任過台南市長，也曾經想要推動音樂會經濟，但沒有辦法做到。而高雄市不僅成功，大概也是全球前十大城市有辦法舉辦這麼大規模音樂會，這種成績的確可作為未來城市治理者的典範，大家可以學習。