快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

聽新聞
0:00 / 0:00

被酸「宣傳陳其邁政績最多」 蔣萬安反諷回敬賴清德「這8字」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪。記者楊正海／攝影

賴清德總統上午在高雄市長陳其邁新書發表致詞時，諷刺台北市長蔣萬安，每次被質詢都要講到高雄，大家就看到高雄市做得很好，幫忙宣傳最大。蔣萬安下午反酸並送賴清德8個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

高雄市長陳其邁將卸任，今在台北市舉辦「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，賴清德致詞時表示，這本書未來一定會暢銷，幫宣傳最大的「老實講不是蔡英文總統....是蔣萬安市長。」當市議員質詢蔣萬安「為什麼出大太陽還放假？」蔣就說「為什麼不去問高雄市？高雄市也放假啊。」

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，他說，「8個字，圍蔣救賴，賴不如蔡」。另外，因長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考疑特權遭到攻擊，台北市研考會主委殷瑋今爆國教署來查蔣得立考上建中，是不是僑生身分？質疑國家機關動齒輪動了。

蔣萬安說，得立是台灣人，是中華民國國民，也以這樣的身分在台北市念幼稚園、小學、讀國中參加會考。至於會覺得這是國家機器在運作？他說，還是要告訴民進黨政府，如果用這樣的精力好好處理毒油案件，好好召開食安國安會議，不要每天只搞政治鬥爭。

至於外界還質疑蔣得立的國中學籍，不符師大附中入籍規定，蔣萬安說，昨天就已經說得很清楚，戶籍就是完全符合學籍的規定、學區的相關規範，所以一定沒有問題，一切都符合相關法規。

陳其邁 蔣萬安 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「為什麼不問高雄市長？」 賴清德酸：陳其邁政績宣傳最多的是蔣萬安

賴清德讚陳其邁高雄改變有成 酸蔣「推銷高雄最積極的人」

諷徐巧芯當保母拿毒油案「救蔣」？蔣萬安轟總統府：拿我轉移焦點

兒被網路作哏圖攻擊是否不捨？蔣萬安沉痛10字回應

相關新聞

被酸「宣傳陳其邁政績最多」 蔣萬安反諷回敬賴清德「這8字」

賴清德總統上午在高雄市長陳其邁新書發表致詞時，諷刺台北市長蔣萬安，每次被質詢都要講到高雄，大家就看到高雄市做得很好，幫忙宣傳最大。蔣萬安下午反酸並送賴清德8個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

影／京華城案二審將出庭 柯文哲談心境：困難時就裝著快樂過每一天

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案一審判刑17年，9月8日二審首度出庭，柯文哲今天說，過去兩年來，他的態度就是「認真過每一天、快樂過每一天，如果真的很困難，就裝著快樂地過每一天」，不要折磨自己，也不要折磨別人。

陳其邁將卸任高雄市長 賴總統：更大支麥克風等著他

賴清德總統4日出席高雄市長陳其邁《高雄，緊緊緊：2314天極限轉型》新書發表會。賴總統在推薦文中表示，陳其邁卸任之後不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著；活動現場，賴總統也肯定陳其邁任內市政表現，引發外界聯想未來陳可能入閣。

謝宜容涉職場霸凌北高行撤銷處分 王鴻薇：天理難容 勞動部應上訴

勞動力發展署（下稱勞發署）北基宜花金馬分署（下稱北分署）分署長謝宜容涉及職場霸凌，遭記一次2大過免職。謝提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院昨認定勞動部「未審先判」，判決撤銷原處分。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文要求，勞動部繼續上訴，謝宜容是勞動部調查認定的霸凌者，要負起應有責任。

打造台灣成為亞洲那斯達克 賴清德：已具備發展基礎

賴清德總統今出席「金融發展與前瞻研討會」時表示，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。截至今年6月，總成交金額已達到1251億元，期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

「為什麼不問高雄市長？」 賴清德酸：陳其邁政績宣傳最多的是蔣萬安

高雄市長的陳其邁今北上參加新書發表會，賴清德總統在致詞時笑說，宣傳陳其邁政績最多的，不是前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，而是台北市長蔣萬安，因為台北市議員質詢什麼問題，蔣市長都會回「為什麼不去問高雄市？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。