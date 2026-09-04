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被酸「宣傳陳其邁政績最多」 蔣萬安反諷回敬賴清德「這8字」
賴清德總統上午在高雄市長陳其邁新書發表致詞時，諷刺台北市長蔣萬安，每次被質詢都要講到高雄，大家就看到高雄市做得很好，幫忙宣傳最大。蔣萬安下午反酸並送賴清德8個字「圍蔣救賴，賴不如蔡」。
高雄市長陳其邁將卸任，今在台北市舉辦「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，賴清德致詞時表示，這本書未來一定會暢銷，幫宣傳最大的「老實講不是蔡英文總統....是蔣萬安市長。」當市議員質詢蔣萬安「為什麼出大太陽還放假？」蔣就說「為什麼不去問高雄市？高雄市也放假啊。」
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，他說，「8個字，圍蔣救賴，賴不如蔡」。另外，因長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考疑特權遭到攻擊，台北市研考會主委殷瑋今爆國教署來查蔣得立考上建中，是不是僑生身分？質疑國家機關動齒輪動了。
蔣萬安說，得立是台灣人，是中華民國國民，也以這樣的身分在台北市念幼稚園、小學、讀國中參加會考。至於會覺得這是國家機器在運作？他說，還是要告訴民進黨政府，如果用這樣的精力好好處理毒油案件，好好召開食安國安會議，不要每天只搞政治鬥爭。
至於外界還質疑蔣得立的國中學籍，不符師大附中入籍規定，蔣萬安說，昨天就已經說得很清楚，戶籍就是完全符合學籍的規定、學區的相關規範，所以一定沒有問題，一切都符合相關法規。
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