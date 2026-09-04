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謝宜容涉職場霸凌北高行撤銷處分 王鴻薇：天理難容 勞動部應上訴

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

勞動力發展署（下稱勞發署）北基宜花金馬分署（下稱北分署）分署長謝宜容涉及職場霸凌，遭記一次2大過免職。謝提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院昨認定勞動部「未審先判」，判決撤銷原處分。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文要求，勞動部繼續上訴，謝宜容是勞動部調查認定的霸凌者，要負起應有責任。

王鴻薇表示，最近執政黨司法動作頻頻，先是想靠慈濟疫苗詐騙，想洗白行政院政務委員陳時中卻查出DPP100萬，震驚國人；後有新竹市前市長林志堅新竹棒球場案宣判無罪，社會譁然。沒想到當年當年震驚社會的霸凌案也被平反。

王鴻薇指出，兩年前，勞發署北分署一名吳姓員工，發生自縊憾事，經過其家人以及同仁不斷陳情下，直指勞發署北分署分署長謝宜容是霸凌的長官，終於引發社會關注。她也第一時間開記者會，眼見案子壓不下來，勞動部才終於啟動調查。

王鴻薇說，勞動部及勞發署考績委員會審議，第一時間「官官相護」，還傳出謝宜容與勞動部前部長許銘春、動力發展署長蔡孟良關係匪淺，有靠山。第一份報告認為「無法證明謝有過度要求」引起社會憤慨，中間也爆出許銘春挪用公款辦個人演唱會等，審計部也糾正。

王鴻薇表示，勞動部被迫使再次調查，才認定謝宜容身為機關首長言行不檢、管理及情緒控管不當，涉及職場霸凌且情節重大，核予一次記2大過免職。沒想到謝宜容不服遭記2大過免職，提行政訴訟，昨天宣判，北高行認定免職原處分違法，判決撤銷原處分。這樣的判決，看在吳姓員工的家屬，以及當時同仁眼裡「天理難容」。

王鴻薇說，請勞動部長洪申瀚出來說清楚立場，她要求勞動部繼續上訴，謝宜容就是勞動部調查認定的霸凌者，一定要讓負起應有的責任。

謝宜容 王鴻薇 勞動部

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