打造台灣成為亞洲那斯達克 賴清德：已具備發展基礎

賴清德總統今出席「金融發展與前瞻研討會」時表示，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。截至今年6月，總成交金額已達到1251億元，期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

賴清德總統說，這是他的政見之一，現在已經具備發展基礎。

賴清德總統指出，台灣擁有豐沛的民間資金，也具備世界級的產業實力，現在要進一步提升金融服務與資產管理能力，讓資金更有效率地支持產業發展，使台灣產業真正做到「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，並成為「日不落國」。無論太陽在何地、何時升起，都能照到台灣的企業。

賴清德總統強調說，政府目前正努力落實亞洲資產管理中心計畫，並指出，政府過去兩年持續推動法規函令的調適與鬆綁。

賴總統提到，截至今年6月，金融業的資產管理規模已達到46兆元，相較於計畫推動前增加約14兆元。金融業也持續引導資金投入中小微企業、五大信賴產業、公共建設及能源轉型。這些成果皆顯示，台灣已經具備發展國際資產管理的扎實基礎。賴總統說，下一階段，台灣金融要走的路就是深化資產管理、壯大資本市場、擴大跨境服務。

賴總統進一步指出，在資本市場方面，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。今年累計到6月，總成交金額已達到1251億元，相較於去年同期成長338%。期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓有潛力的新創企業能夠在台灣籌資、成長，也吸引更多國際優質企業來臺掛牌，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

賴總統認為說，推動金融市場走向國際，也關係到台灣能否匯聚更多資金與人才。當更多資產由台灣團隊管理，投資決策、風險管理、專業服務及高品質的工作機會也會留在台灣。

賴總統指出，金管會主委彭金隆兩年前開始推動亞洲資產管理中心，曾訂下「二年有感、四年有變、六年有成」的階段目標。如今，「二年有感」已交出初步成果，也正式進入「四年有變」階段；政府接下來將根據高雄資產管理專區的試辦經驗，為跨境金融、家族辦公室及創新金融商品等服務建立更完整的規範，並將成熟可行的項目逐步推廣至全國。

賴總統也指出，金管會目前也正研擬制定「金融市場與資產管理發展條例」專法，希望透過立法，將試辦經驗轉化為長期、穩定且可預期的制度，並在兼顧風險管理與投資人保護的前提下，讓金融業者可以長期布局。