「為什麼不問高雄市長？」 賴清德酸：陳其邁政績宣傳最多的是蔣萬安

高雄市長的陳其邁今北上參加新書發表會，賴清德總統在致詞時笑說，宣傳陳其邁政績最多的，不是前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，而是台北市長蔣萬安，因為台北市議員質詢什麼問題，蔣市長都會回「為什麼不去問高雄市？」

陳其邁今出席「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」新書發表會，現場有包括賴清德總統、前副總統陳建仁、我駐日前代表謝長廷、行政院政委陳時中等人出席參加。

賴清德總統在致詞時稱讚陳其邁市政做得好，並表示，他不隨便誇獎人，尤其是在市政部分，因為他自己也曾是五顆星的市長，要讓賴清德市長誇獎一個市長做得好，真的不容易。

賴清德提到，高雄市的市政成績評比，市民給予的滿意度，高雄市是最高的，贏過台北市、新北市、桃園市、台中市，「也贏過台南市，甘拜下風」，這種成績可作為未來城市治理者的典範。

賴清德也說，若書賣得很暢銷，固然是市府團隊6年的努力，但宣傳最大的，不是蔡英文、蘇貞昌，而是蔣萬安；賴清德總統說，台北市議員質詢蔣萬安，為什麼出大太陽卻放假？蔣市長就說為什麼不去問高雄？台北市議員質詢，為什麼要做格柵式的吸菸區？蔣萬安也說，為什麼不問高雄市、為什麼九如橋要改建？台北市議員質詢為什麼做遮陽亭把樹砍掉，蔣萬安又回議員說，「你為什麼不問高雄市長，為什麼要做前鎮市場的改建增加預算？」

賴清德笑說，陳其邁要謝謝蔣萬安市長，否則大家還不知道他做得那麼好。