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賴清德讚陳其邁高雄改變有成 酸蔣「推銷高雄最積極的人」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
高雄市長陳其邁（右四）今天在台北舉行市政專書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，賴清德總統（中）、中研院院長陳建仁（右三）、行政院前院長謝長廷（左四）等到場致意，肯定對高雄的建設成果。記者潘俊宏／攝影
高雄市長陳其邁（右四）今天在台北舉行市政專書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，賴清德總統（中）、中研院院長陳建仁（右三）、行政院前院長謝長廷（左四）等到場致意，肯定對高雄的建設成果。記者潘俊宏／攝影

高雄市長陳其邁今天在台北舉行市政專書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，分享6年來帶領市府團隊推動城市轉型的歷程，賴清德總統到場盛讚6年來對高雄的建設有目共睹，希望民進黨縣市長參選人能學習陳其邁為高雄打拚的精神，但也大酸台北市長蔣萬安面對議員質詢時都推給高雄市，「其實是推銷高雄有有力的人」。

賴清德表示，陳其邁建設高雄6年，前2年讓高雄有感，再來4年讓高雄改變，6年來高雄改變有成，民進黨各縣市參選人都應該好好買書來讀，學習如何打拚做好市政建設，賴清德致詞話鋒一轉，大酸台北市長蔣萬安是推銷高雄建設最積極的人，因為面對議員質詢各種市政問題，蔣市長都推給高雄市，在他的心目中高雄市長做的比藍營執政的台北市、新北市、桃園市、台中市都還要好。

陳其邁會前受訪也表示，市政治理最重要的就是碰到問題不要迴避，若迴避議員監督問題永遠不會解決，問題就會變成市政沉痾，城市也就不會進步。

高雄市長陳其邁（右二）今天在台北舉行市政專書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右起）、新北市長參選人蘇巧慧、嘉義市長參選人王美惠都到場學習如何做好市政建設。記者潘俊宏／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今天在台北舉行市政專書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右起）、新北市長參選人蘇巧慧、嘉義市長參選人王美惠都到場學習如何做好市政建設。記者潘俊宏／攝影

高雄市長陳其邁今天在台北舉行市政專書發表會，賴清德總統（圖）到場致詞時大酸台北市長蔣萬安是高雄最好的推銷員。記者潘俊宏／攝影
高雄市長陳其邁今天在台北舉行市政專書發表會，賴清德總統（圖）到場致詞時大酸台北市長蔣萬安是高雄最好的推銷員。記者潘俊宏／攝影

陳其邁 賴清德 高雄

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