美中局勢大地震 蘇起、吳玉山917同台拆解「川習會」背後權力角力

全球地緣政治洗牌與美中對抗加劇，財團法人李國鼎科技發展基金會主辦、台北論壇基金會與長風文教基金會協辦的「2026國鼎地緣政治論壇」，將於9月17日13時30分至16時30分，在台大醫院國際會議中心101廳隆重登場。本屆論壇以「美中關係的共存、衝突與新秩序」為核心主軸，邀請多位權威學者與產業專家，共同揭開兩大強權博弈背後的真實局勢與戰略佈局。

隨著備受矚目的「川習會」即將登場，美中兩國在各領域的角力已進入白熱化階段。近期美方因中東局勢陷入被動，對伊朗祭出地緣經濟與二次制裁，冀望藉此封鎖其經濟命脈；然而此舉若要成功，關鍵取決於中國的配合度。北京當局絕非省油的燈，必定會將中東局勢作為與華府談判的槓桿籌碼，使這場強權峰會充滿了暗潮湧動的利益交換與外交博弈。

台北論壇基金會榮譽董事長蘇起將發表專題演講「台灣失落的十年：2016-2026」，深刻剖析美國當前實力轉變與外交優先順序調整，並警示台灣在強權夾縫中所面臨的戰略困境與安全威脅，提醒各界避免在對峙中淪為棋子。

中央研究院院士吳玉山則以「新重商主義與再毛化：美中航爭的背後框架」為題，拆解川普主政下以商業利益與保護主義為主的「新重商主義」，以及習近平體制下權力高度集中的「再毛化」，揭示兩大體制碰撞的結構性根源。

綜合座談環節由李國鼎基金會副董事長黃齊元主持，與天下雜誌資深研究主編辜樹仁及兩位主講人同台與談。辜樹仁將從全球經濟與金融鏈結的角度，剖析強權博弈對科技供應鏈的衝擊；黃齊元則聚焦台灣的自處之道，藉護國神山半導體在全球版圖中的關鍵位置，與現場來賓一同探討局勢演變下的機會與挑戰。面對複雜局勢，台灣如何在半導體優勢與地緣夾縫間找到最佳平衡點，將是本次論壇最核心的關鍵課題。

1988年7月李國鼎自行政院政務委員退休後受聘總統府資政，仍退而不休繼續配合政策在國際間推介台灣發展經驗，在台灣推動科技發展以促進工業升級，獲得企業界人士響應，催生「李國鼎科技發展基金會」。

李國鼎基金會以協助發展科技，促進國家進步為宗旨，主要業務為培育科技人才；舉辦科技活動；舉辦相關教育和文化活動；其他符合本會設立宗旨之相關公益性事務。