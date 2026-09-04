卓榮泰彰化談綠能喊話「去汙名化」 要求制度公開、利益公平分配

行政院長卓榮泰今天到彰濱工業區參加「綠能前行．廉潔治理」防制綠能犯罪座談會。卓榮泰指出，綠能發展過程受到很大的阻力，不肖業者及中央、地方不法民代和公務員涉入，讓產業遭受社會責難，也造成現在幾乎停擺的局面，未來要把制度公開、利益分配公平計算，讓不肖分子無法上下其手。

卓榮泰說，產業發展需要電力，電力需要潔淨能源，這是產業進入國際競爭力的必要條件。今天這場座談會要讓檢警調廉、中央與地方各級行政人員，貫徹國家多元發展綠能的能源政策，幫產業取得多元潔淨能源。全世界都在發展高科技及多元綠能，台灣對全世界有責任，不讓產業因能源不足造成科技發展阻礙。

卓榮泰指出，要凝聚防範不法的方式，去掉這段日子以來社會上加諸在綠能產業的汙名化，讓綠能發展能夠陽光、正面、健康。

他也說，請行政院和各部會多了解目前各地方狀況，要知道業界困難，並拿出方法。接下來要把制度公開，把利益分配公平計算，建立制度，才能在未來執法上有依據，讓制度完善、法規完備，讓產業做好工作。

卓榮泰提到，台灣今年離岸風電裝置容量排到世界第三，整個累計裝置容量排到世界第五，世界大廠都會以台灣的風作為追逐目標，歡迎多元開發的綠能來到台灣。

彰化地檢署檢察長黃智勇指出，彰化地檢署近幾年偵辦指標性的綠能案件，包括大城鄉、竹塘、永靖的光電弊案，還有空軍三聯隊、雲林二崙果菜市場光電弊案等。偵辦過程發現，綠能產業推動從土地取得、案場開發、工程施作到地方溝通等行政程序過程，都可能有不當勢力介入。

黃智勇表示，司法查察是事後機制，除了肅貪掃黑，也該思考是否不要讓弊端反覆發生，透過座談了解業者的想法。