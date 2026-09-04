快訊

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

MLB／大谷休兵道奇全隊僅2人安打 赫南德茲再見二壘打3：2逆轉紅雀

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰彰化談綠能喊話「去汙名化」 要求制度公開、利益公平分配

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
行政院長卓榮泰針對綠能發展，強調未來要把制度公開、利益分配公平計算，讓不肖分子無法上下其手。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰針對綠能發展，強調未來要把制度公開、利益分配公平計算，讓不肖分子無法上下其手。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰今天到彰濱工業區參加「綠能前行．廉潔治理」防制綠能犯罪座談會。卓榮泰指出，綠能發展過程受到很大的阻力，不肖業者及中央、地方不法民代和公務員涉入，讓產業遭受社會責難，也造成現在幾乎停擺的局面，未來要把制度公開、利益分配公平計算，讓不肖分子無法上下其手。

卓榮泰說，產業發展需要電力，電力需要潔淨能源，這是產業進入國際競爭力的必要條件。今天這場座談會要讓檢警調廉、中央與地方各級行政人員，貫徹國家多元發展綠能的能源政策，幫產業取得多元潔淨能源。全世界都在發展高科技及多元綠能，台灣對全世界有責任，不讓產業因能源不足造成科技發展阻礙。

卓榮泰指出，要凝聚防範不法的方式，去掉這段日子以來社會上加諸在綠能產業的汙名化，讓綠能發展能夠陽光、正面、健康。

他也說，請行政院和各部會多了解目前各地方狀況，要知道業界困難，並拿出方法。接下來要把制度公開，把利益分配公平計算，建立制度，才能在未來執法上有依據，讓制度完善、法規完備，讓產業做好工作。

卓榮泰提到，台灣今年離岸風電裝置容量排到世界第三，整個累計裝置容量排到世界第五，世界大廠都會以台灣的風作為追逐目標，歡迎多元開發的綠能來到台灣。

彰化地檢署檢察長黃智勇指出，彰化地檢署近幾年偵辦指標性的綠能案件，包括大城鄉、竹塘、永靖的光電弊案，還有空軍三聯隊、雲林二崙果菜市場光電弊案等。偵辦過程發現，綠能產業推動從土地取得、案場開發、工程施作到地方溝通等行政程序過程，都可能有不當勢力介入。

黃智勇表示，司法查察是事後機制，除了肅貪掃黑，也該思考是否不要讓弊端反覆發生，透過座談了解業者的想法。

行政院長卓榮泰（中）今天到彰濱工業區參加「綠能前行．廉潔治理」防制綠能犯罪座談會。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天到彰濱工業區參加「綠能前行．廉潔治理」防制綠能犯罪座談會。記者黃仲裕／攝影

卓榮泰 彰化 綠能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰出席防制綠能犯罪座談 黃國昌批作秀：先交代為何放水聯合再生

賴總統：台肥助攻台灣高科技業 積極布局潔淨能源

落實亞資中心 賴總統：為跨境金融、家族辦公室等建立更完整規範

卓揆：盼青安3.0能協助青年安心購屋 市場交易回歸正常

相關新聞

國教署查大寶上建中靠僑生加分？殷瑋斥荒謬：國家機器齒輪轉動了

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考疑似耍特權遭到輿論攻擊。台北市研考會主委殷瑋今在「不演了」新聞台節目中指出，國教署來查蔣得立考上建中，是不是僑生？他批評這不只荒謬，對一個15歲的孩子，是不是公平？

賴清德讚陳其邁高雄改變有成 酸蔣「推銷高雄最積極的人」

高雄市長陳其邁今天在台北舉行市政專書「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，分享6年來帶領市府團隊推動城市轉型的歷程，賴清德總統到場盛讚6年來對高雄的建設有目共睹，希望民進黨縣市長參選人能學習陳其邁為高雄打拚的精神，但也大酸台北市長蔣萬安面對議員質詢時都推給高雄市，「其實是推銷高雄有有力的人」。

謝宜容涉職場霸凌北高行撤銷處分 王鴻薇：天理難容 勞動部應上訴

勞動力發展署（下稱勞發署）北基宜花金馬分署（下稱北分署）分署長謝宜容涉及職場霸凌，遭記一次2大過免職。謝提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院昨認定勞動部「未審先判」，判決撤銷原處分。國民黨立委王鴻薇今在臉書發文要求，勞動部繼續上訴，謝宜容是勞動部調查認定的霸凌者，要負起應有責任。

打造台灣成為亞洲那斯達克 賴清德：已具備發展基礎

賴清德總統今出席「金融發展與前瞻研討會」時表示，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。截至今年6月，總成交金額已達到1251億元，期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」。

「為什麼不問高雄市長？」 賴清德酸：陳其邁政績宣傳最多的是蔣萬安

高雄市長的陳其邁今北上參加新書發表會，賴清德總統在致詞時笑說，宣傳陳其邁政績最多的，不是前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，而是台北市長蔣萬安，因為台北市議員質詢什麼問題，蔣市長都會回「為什麼不去問高雄市？」

卸任倒數出新書 賴總統讚陳其邁：經驗化為未來重要養分

即將卸任高雄市長的陳其邁，上午在台北舉行「高雄，緊緊緊：2314天極限轉型」新書發表會，賴清德總統、中研院院長陳建仁、台灣日本關懷協會會長謝長廷、經濟部前部長王美花、台灣高鐵董事長史哲及政務委員陳時中等人皆出席力挺。賴清德在推薦序中透露，曾問陳其邁任期將屆是否較輕鬆，更直言「不可能輕鬆太久，有更大支的麥克風等著他」，深信這段治理經驗將成為陳其邁未來投入公共事務的重要養分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。