國教署查大寶上建中靠僑生加分？殷瑋斥荒謬：國家機器齒輪轉動了

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考疑似耍特權遭到輿論攻擊。台北市研考會主委殷瑋今在「不演了」新聞台節目中指出，國教署來查蔣得立考上建中，是不是僑生？他批評這不只荒謬，對一個15歲的孩子，是不是公平？

殷瑋指出，蔣得立是正式管道入學的，怎麼入學的？會知道，國教署在教育部底下，教育部在行政院底下，中央的行政權是民進黨執政，這是不是國家機器的一部分呢？齒輪都轉動了，齒輪不論大小，希望轉出什麼結果來呢？

殷瑋指出，蔣得立赴美交換，所有他一生的行跡被拿出來檢驗，這對一個15歲的孩子來說，是不是公平，還是其實是過當的？

他說，蔣得立不是政治人物本人，蔣萬安市長也公開講過「從政是蔣萬安的選擇，不是蔣得立的選擇」，要檢驗當然應該是對著蔣萬安；但現在大家都說「有沒有特權、有沒有迴避」都是在檢驗蔣萬安，不是檢驗蔣得立，但怎麼話一說完，回過頭去就是檢驗蔣得立的師大附中資格？學區怎麼來的？蔣得立的建中是怎麼入學的？