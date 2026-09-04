黃之鋒恐終身監禁 政院聲援：籲港府釋放遭不當關押民運人士

港民運人士黃之鋒日前在法院承認觸犯香港國安法的「串謀勾結外國或境外勢力罪」，最重可能遭終身監禁。行政院發言人李慧芝表示，呼籲中國及香港政府停止政治打壓，釋放遭不當拘押的民主人士，保障香港人民的基本人權與言論自由。

黃之鋒目前因香港民主派初選立法會議員涉及的顛覆國家罪，已經被捕服刑近6年，日前他在香港高等法院承認觸犯香港國安法的「串謀勾結外國或境外勢力罪」，根據香港國安法，串謀勾結外國勢力罪可判刑3至10年，若屬罪行重大，可判刑10年以上至終身監禁。

李慧芝指出，中國及香港政府近年以「港版國安法」打壓民主、人權與言論自由，使香港原有的民主自由及司法獨立受到嚴重侵蝕。

她表示，政府呼籲中國及港府停止政治打壓，釋放遭不當拘押的民主人士，保障香港人民應有的基本人權與言論自由。

李慧芝強調，這也再次凸顯，台灣唯有堅定捍衛主權、強化國防安全，才能守護民主自由。行政院在昨日已提出包括強化國防作戰能力及戰鬥部隊加給調升的追加預算案，呼籲立法院正視提升國防安全及國防自主的急迫性，儘速審議通過。