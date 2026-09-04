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諷徐巧芯當保母拿毒油案「救蔣」？蔣萬安轟總統府：拿我轉移焦點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加2026台北藝術進駐國際沙龍活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加2026台北藝術進駐國際沙龍活動受訪。記者楊正海／攝影

國民黨立委徐巧芯昨影射法務部高層介入中聯油脂案，並聲稱「20％下架門檻是總統賴清德決定」但總統府反駁，批烏龍爆料，試圖搶救目前陷入特權爭議的蔣萬安市長。蔣萬安上午回擊總統府「拿我轉移焦點」、民進黨在「圍蔣救賴」。

徐巧芯昨稱「20％下架門檻是總統賴清德決定」衛福部駁斥，強調不排除提告，總統府發言人郭雅慧昨受訪時還表示，徐委員再度烏龍爆料，試圖希望能搶救目前陷入特權爭議的蔣萬安市長，「我們不會隨之起舞」；也諷刺，蔣萬安要坦誠地面對市民、面對家長的質疑，不是讓保母「圍魏救趙」、到處胡亂爆料。

蔣萬安上午參加2026台北藝術進駐國際沙龍活動受訪指出，總統府一直拿他轉移焦點，不敢正面回應毒油事件，也不敢正面回應徐巧芯委員的質疑，這顯得心虛以外，更凸顯民進黨在「圍蔣救賴」，迴避整個解決毒油的事情。

蔣萬安表示，其實就好好的說明，到底賴總統有沒有介入這件事情？到底這20%下架的標準，有沒有參與相關的決策？這些都應該好好地來面對、好好地說明。

至於立法院凍結的預算，結果行政院卻仍動支完畢了？蔣萬安說，行政院對於立法院三讀通過的法律不副署、不執行，現在行政院面對立法院凍結的預算，竟然可以擅自動支，而且花完，這完全是無視國會的監督，恣意妄為。

另外，外界質疑「生生喝鮮奶」的政策，是郝龍斌市長當年的政策，蔣萬安指出，這完全是「中央不做，台北市來做」。當時中央推出希望讓孩子喝到鮮奶，但是配套不足，也引起當時很多老師、孩子的反映跟不滿，每一次被送鮮奶到教室，像是在防空演習，老師要放掉手邊的工作處理，增加老師負擔。

蔣萬安指出，他多次在行政院會反應，希望至少中央把這個經費保留，地方政府來克服困難來解決。但是多次反映，行政院就是拒絕把這計畫的經費全部刪掉。所以台北市說沒關係，為了孩子健康，再窮不能窮孩子，再苦不能苦教育，所以台北市來做。

蔣萬安說，他也一一走訪四大超商，也克服各項包括系統技術上面的問題，而且換一個方式，透過學生的數位卡證，讓他們到超商兌換鮮奶。所以推出以後我們不斷精進，而且今年更擴大到國中生，造福總共28萬個孩子。

他說，包括這項政策在內，也令新加坡李光耀世界城市獎的評審團也非常的驚艷，也認為這項政策結合了數位治理以及民生議題。也因此台北市在包含這項政策在內，獲得了李光耀世界城市獎的特別獎殊榮。所以會持續以孩子為最優先考量，持續推動更多好的政策。

徐巧芯 蔣萬安 保母

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