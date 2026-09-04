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多次感謝賴總統 陳其邁：2018年落選以為政治生命結束

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
高雄市長陳其邁。記者陳熙文／攝影
高雄市長陳其邁。記者陳熙文／攝影

高雄市長陳其邁今北上參加新書發表會，他在致詞時數次感謝賴清德總統，還笑說賴清德總統曾幫他在民進黨中常會解圍。

陳其邁也表示，他在2018年高雄市長選舉敗選的時候，以為自己政治生命已經走到終點，沒想到開啟人生的番外篇。

陳其邁今出席「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」新書發表會，現場有包括賴清德總統、前副總統陳建仁、我駐日前代表謝長廷、行政院政委陳時中等人參加。

陳其邁在致詞時表示，2018年高雄市長選舉，大家都說他一定上，沒想到是落選，他自己都不敢相信；陳其邁指出，他回家雖然沒有抱著棉被痛哭，但也認為政治生命已經走到終點，沒想到後來北上擔任行政院副院長，後來又競選高雄市長補選，開啟人生番外篇。

陳其邁也在致詞中多次感謝賴清德總統，還說民進黨中常會的時候，有人抱怨他都沒來開會，賴總統還幫他解圍，說他擔任台南市長的時候，也都沒有來。

陳其邁 賴總統 生命

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