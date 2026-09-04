再提陳其邁卸任後會有更大支麥克風 賴清德：被我誇不容易

賴清德總統今出席高雄市長陳其邁的新書發表會，他稱讚陳其邁在市長任內做得好，笑說他是不隨便誇獎人的，強調讓「賴市長」誇獎不容易。

陳其邁今出席「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」新書發表會，現場有包括賴清德總統、前副總統陳建仁、我駐日前代表謝長廷、行政院政委陳時中等人參加。

這本書邀請到賴清德總統、前總統蔡英文和行政院前院長蘇貞昌3人幫忙寫推薦文，賴清德總統在推薦文中表示，他認為陳其邁卸任之後不可能輕鬆太久，會有更大支的麥克風等著他。其實，賴總統今年2月與陳其邁一同參香時就已有這樣的說法，當時更暗示陳其邁未來會幫忙中央，外界猜測陳其邁可能接任行政院長。

賴總統在致詞時則稱讚陳其邁任內的市政政績，並表示他不隨便誇獎人的，尤其是在市政的部分，指他在擔任台南市長時也是五星市長，所以足以讓「賴市長」誇獎做得好，是一件不容易的事。