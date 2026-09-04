常將「三寶」姓名長相公布在網路才遭攻擊？蔣萬安沉痛回應

台北市長蔣萬安長子蔣得立近日因公費交換生與童軍高考遭質疑，有網友質疑是因為蔣萬安從政以來將三個兒子的姓名與長相公布在網路，才遭攻擊。對此，蔣萬安上午受訪時沉痛回應，長相是公開，但並不代表外貌要被羞辱。

蔣萬安上午參加2026台北藝術進駐國際沙龍活動受訪，媒體也問，是否幫「大寶」鼓勵一下？蔣萬安說，他說過，希望給孩子有個空間，尊重孩子的隱私。

另對童軍高考遭質疑送衣物是特權，蔣萬安也指出，童軍會都已經發了聲明，也有說明，其實就很清楚；當時寒流來下著大雨，其實家長就會這樣子通知，相信身為父母，若可以都一定會增加替換的衣物。

媒體追問，有網民說為什麼沒有備妥衣物就上山？蔣萬安說，童軍會的聲明也講了，通知家長，所以當時身為家長，人之常情，都會準備送上去。