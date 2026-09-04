政院聲援黃之鋒 籲港府停止政治打壓釋放民主人士

媒體報導香港民運人士黃之鋒近日恐遭判重刑，行政院今天聲援黃之鋒時表示，中國及港府應停止政治打壓，釋放遭不當拘押的民主人士，保障香港民眾應有的基本人權與言論自由。

黃之鋒被控觸犯港區國安法的串謀勾結外國或境外勢力罪，據報導，黃之鋒日前在庭上再次認罪。據香港國安法，串謀勾結外國勢力罪可判刑3至10年，若屬罪行重大，可判刑10年以上至終身監禁。

對於黃之鋒近日恐遭判重刑，行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組表示，中國及香港政府近年以「港版國安法」打壓民主、人權與言論自由，使香港原有的民主自由及司法獨立受到嚴重侵蝕。

李慧芝表示，政府呼籲中國及港府停止政治打壓，釋放遭不當拘押的民主人士，保障香港民眾應有的基本人權與言論自由。

她也強調，這再次凸顯台灣唯有堅定捍衛主權、強化國防安全，才能守護民主自由，行政院昨天提出包括強化國防作戰能力及戰鬥部隊加給調升的追加預算案，呼籲立法院正視提升國防安全及國防自主的急迫性，儘速審議通過。