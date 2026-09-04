中火燃氣機組即將上線 藍要求先提時程再發許可證、綠批拖延建置

台中火力發電廠燃氣機組即將上線，行政院長卓榮泰今天下午視察，台中市長盧秀燕下周也會拜訪中火。國民黨台中市議員提案，中火必須先提交拆除燃煤機組的時程表，市府才能發燃氣機組的許可證；民進黨議員批評，藍營只是想拖延燃氣機組建置時間。

台中市議會今天開議，國民黨團書記長李中提出臨時動議，表示卓榮泰今天要視察中火燃氣機組的狀況，先前議會已經表達過，燃氣機組完成後，中火應拆除燃煤機組，也獲得經濟部和中火的承諾；現在燃氣機組即將上線，何時拆除燃煤機組是市民關切的議題。

李中提案，要先請經濟部和中火提出拆除燃煤機組的時程表，送交市政府、知會議會，市府才能發給中火燃氣機組的操作許可證；他要求市府和議會緊盯中火的承諾，務必要增一氣、拆一煤。

國民黨議員群起附議，議長張清照裁示，本案成立、照案通過。民進黨議員高聲反對，批評這是有意拖延燃氣機組上線的時間。

民進黨團總召周永鴻指出，中央本來要建置燃氣機組，已經被國民黨、台中市長盧秀燕拖延了1年，好不容易協調完成可以蓋，現在蓋好了，中央本來就會依照原本的計畫拆除燃煤，中央今天也會宣布拆除時程，國民黨這個提案只是想拖延燃氣機組的建置時間。