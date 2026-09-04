卸任後北上接閣揆？ 陳其邁：生涯規劃不是可靠、可預測的事

總統賴清德今年2月與高雄市長陳其邁一同參香時稱，陳其邁卸任後不會輕鬆太久、未來拿的麥克風可能更大隻，更暗示未來會幫忙中央，外界猜測陳其邁可能接任行政院長。陳其邁今北上舉行新書發表會回應媒體提問時表示，他會盡責把每一件事情做好，但生涯規劃從不是一件很可靠、可以預測的事。

陳其邁也指出，他將在明天展開輔選活動，第一站將前往新北市，為民進黨新北市長候選人蘇巧慧輔選。

陳其邁今出席「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」新書發表會，現場有包括賴清德總統、前副總統陳建仁、我駐日前代表謝長廷、行政院政委陳時中等人參加。

陳其邁是否會在卸任後接任行政院長成為焦點，陳其邁表示，他會做好做滿，盡責把每一件事情做好，是他現在努力、最重要的目標。

陳其邁也提到說，生涯規劃在他人生的經驗裡，從來就不是一件很可靠、可以預測的事情。