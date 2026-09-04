影／卓榮泰今視察中火 盧秀燕下周跟進：盼卓揆公布拆除燃煤時程

行政院長卓榮泰今天下午將赴台中火力發電廠，視察燃氣機組上線狀況。台中市長盧秀燕也安排下周二到中火視察，她表示先前跟中央達成協議，燃氣機組蓋完就要拆除燃煤機組，希望卓揆今天下午公布拆除燃煤機組的時程，以及未來減煤的時程和空間。

盧秀燕今天上午赴議會備詢前受訪表示，市府之前花了很長的時間與很大的心力，好不容易和中央達成協議，讓台電先蓋燃氣機組，蓋完就立刻拆除燃煤機組和煙囪；現在燃氣機組已經蓋完，即將上線，卓揆也要來視察，希望他兌現承諾，公布拆除時程。

盧秀燕說，她上任之前，台中的空氣品質糟糕，擔任市長8年的訴求就是要改善空汙、還市民好空氣，保護大家的健康，這幾年市府非常努力，將空汙改善七成八，減煤547萬公噸，大概三分之一；1部燃氣機組的發電量相當於2.5部燃煤機組，若上線2部燃氣機組，台中勢必還有減煤的空間。

盧秀燕希望，卓榮泰除了公布燃煤機組拆除時程，也要說明未來幾年的中火減煤計畫；她看到媒體報導，這1、2年中央又增加百億元購煤預算，讓人非常憂心，減煤計畫是否會慢下來，甚至不減反增。