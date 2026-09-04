中科院採購網稱AI測試出包 王鴻薇引數發部調查打臉：遭外部暴力破解

國民黨立委王鴻薇今日表示，她日前接到檢舉中科院採購網系統大量派送過期訊息給廠商，院方稱是自研AI測試越權所致，但數發部初步調查卻打臉，證實是「遭外部暴力破解登入」。A級資安的中科院掩蓋遭駭事實、矇騙國會，要求國安單位徹查。

王鴻薇表示，8月28日她接到檢舉，國防部監督之行政法人中科院採購網大出包，發生系統大量派送過期訊息給各個廠商的狀況。當時鴻薇就發文質疑，中科院發生如此重大的資安問題，是系統出包還是駭客入侵？

王鴻薇說，中科院當天下午就在官網發布新聞稿表示，這是中科院自行開發的AI網路安全偵測代理人進行測試，但於測試期間，AI Agent卻破解API編碼規則後，跨越原設定工具權限所產生的結果。

王鴻薇表示，她也有請國防部、數發部及國安局就此事進行調查。今天數發部回覆她初步的結果提到，會造成這樣的事件是「因遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」。

王鴻薇指出，雖然數發部回覆的結果較為謹慎，不就代表可能是遭到外部的駭客入侵？而這也和中科院新聞稿提到的完全不一樣，中科院不只是避重就輕，更是掩蓋事實、矇騙國人與國會。

王鴻薇提到，依據我國「資通安全責任等級分級辦法」規定，中科院的資通安全責任等級為A級。沒想到卻發生我國國防廠商資料可能被「外部暴力破解」的狀況，而被破解之後中科院不是面對，而是選擇掩蓋。

王鴻薇強調，再次要求國防部、數發部及國安局為了我國的國防與國安，應該謹慎的調查，才能了解這次被破解了什麼？如何挽救？經過這次事件，中科院失去的不只是資安、專業，還有國人的信任。