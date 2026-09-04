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中科院採購網稱AI測試出包 王鴻薇引數發部調查打臉：遭外部暴力破解

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇今日表示，她日前接到檢舉中科院採購網系統大量派送過期訊息給廠商，院方稱是自研AI測試越權所致，但數發部初步調查卻打臉，證實是「遭外部暴力破解登入」。A級資安的中科院掩蓋遭駭事實、矇騙國會，要求國安單位徹查。

王鴻薇表示，8月28日她接到檢舉，國防部監督之行政法人中科院採購網大出包，發生系統大量派送過期訊息給各個廠商的狀況。當時鴻薇就發文質疑，中科院發生如此重大的資安問題，是系統出包還是駭客入侵？

王鴻薇說，中科院當天下午就在官網發布新聞稿表示，這是中科院自行開發的AI網路安全偵測代理人進行測試，但於測試期間，AI Agent卻破解API編碼規則後，跨越原設定工具權限所產生的結果。

王鴻薇表示，她也有請國防部、數發部及國安局就此事進行調查。今天數發部回覆她初步的結果提到，會造成這樣的事件是「因遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」。

王鴻薇指出，雖然數發部回覆的結果較為謹慎，不就代表可能是遭到外部的駭客入侵？而這也和中科院新聞稿提到的完全不一樣，中科院不只是避重就輕，更是掩蓋事實、矇騙國人與國會。

王鴻薇提到，依據我國「資通安全責任等級分級辦法」規定，中科院的資通安全責任等級為A級。沒想到卻發生我國國防廠商資料可能被「外部暴力破解」的狀況，而被破解之後中科院不是面對，而是選擇掩蓋。

王鴻薇強調，再次要求國防部、數發部及國安局為了我國的國防與國安，應該謹慎的調查，才能了解這次被破解了什麼？如何挽救？經過這次事件，中科院失去的不只是資安、專業，還有國人的信任。

國民黨立委王鴻薇日前接到檢舉中科院採購網系統大量派送過期訊息給廠商，院方稱是自研AI測試越權所致。王鴻薇指出，數發部初步調查打臉，證實是「遭外部暴力破解登入」。A級資安的中科院掩蓋遭駭事實、矇騙國會，要求國安單位徹查。圖／截自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇日前接到檢舉中科院採購網系統大量派送過期訊息給廠商，院方稱是自研AI測試越權所致。王鴻薇指出，數發部初步調查打臉，證實是「遭外部暴力破解登入」。A級資安的中科院掩蓋遭駭事實、矇騙國會，要求國安單位徹查。圖／截自王鴻薇臉書

數發部 王鴻薇 中科院

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