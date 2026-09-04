卓榮泰今視察中火 盧秀燕搶先PO抗議照喊話：「增氣拆煤」不會退讓

行政院長卓榮泰預計今天下午視察台電台中火力發電廠目前正在試營運的燃氣機組，台中市長盧秀燕搶在卓視察前，在昨晚透過臉書粉絲專頁PO出當年赴中火抗議照，並且喊話中央，「增氣拆煤」不該跳票，改善空汙，不會退讓。

盧秀燕昨晚PO文表示，歡迎卓榮泰視察中火，多年來台中人不斷的向中央爭取減少燃煤，中央也在王美花擔任經濟部長任內，承諾燃氣機組蓋好就要拆燃煤機組，因此她再次向中央提出兩個要求，這也是中部鄉親心中的疑問：

第一，燃氣機組已經開始蓋好，也在試車，中央過去承諾「增氣拆煤」，就應該說到做到，不該跳票，請盡速公開燃煤機組及煙囪精確的拆除時程；第二，拆除老舊燃煤機組後，中火還有減煤空間。究竟還能減多少？何時能減？中央應該提出明確目標。

盧秀燕指出，她要謝謝市民家人一路給市府滿滿的力量，增加燃氣、減少燃煤，台中市政府支持；但如果只增燃氣、燃煤機組卻不拆，讓中火越蓋越大，甚至成為全球最大的火力發電廠，這絕對不是台中人期待的能源轉型。

盧秀燕強調，「為了我們呼吸的空氣，該減的煤要繼續減、該拆的機組就要拆。」改善空汙，不會停止，更不會退讓。