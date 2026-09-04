卓榮泰出席防制綠能犯罪座談 黃國昌批作秀：先交代為何放水聯合再生

行政院長卓榮泰今出席彰濱產業園區「綠能前行．廉潔治理 防制綠能犯罪座談會」，民眾黨主席黃國昌在臉書發文批評，卓榮泰與其跑去作秀，先交代清楚為何放水聯合再生，包庇綠能貪腐吧。

黃國昌表示，不知道卓榮泰怎麼有臉跑去談「綠能廉潔」，難到忘了自家人在彰濱圖利綠友友的綠能弊案，從一開始包庇、到後來拖延，根本沒在辦嗎？民進黨政府在彰濱談綠能廉潔，簡直是笑死人。

黃國昌指出，2023年12月18日，他與民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、民眾黨台北市議員參選人吳怡萱召開記者會，揭露聯合再生取得彰濱工業區潮間帶國有地違法出售套利2.63億元，東窗事發後還找民進黨立院黨團前總召柯建銘喬事，用特別股濫竽充數的綠能弊案。

黃國昌說，儘管經濟部全都知情，但聯合再生政商關係雄厚，董事長洪傳獻除了擔任前總統蔡英文全國綠能產業後援會的總會長，還常與總統府秘書長潘孟安、前政委張景森等高官觥籌交錯，所以不僅違法護航，還發新聞稿罵他。然而，由於違法事證明確，連監察院都不得不對經濟部提出糾正。

黃國昌表示，2024年7月22日，他再次召開記者會，質疑監察院只糾正不彈劾是在放水，要求檢調徹查違法圖利的行徑，以及追究違法失職的責任。當時，經濟部回應，「聯合再生公司於釐清相關疑慮前，如經營主導權、案場經營管理20年等，經濟部將不發給電業執照」。

黃國昌說，他看完就知道，經濟部只是在幫聯合再生拖時間，所以才不斷要求應趕快依法收回土地。非常遺憾的是，民進黨仍舊放水，讓聯合再生順利取得電業執照。從去年7月取得電業執照至今年5月，其所發的電全部賣給台電，電業收入超過13億，營收超過6億，獲利十分驚人。

黃國昌指出，至於監察院，趕在監委卸任前將糾正案結案，擺明了就是在配合打假球、替聯合再生解套。整起弊案誰喬事、誰包庇、誰圖利，全都沒有查，檢調依然在沉睡。結果，卓榮泰今天出席彰檢主辦的綠能廉潔座談會，是要去叫他們起床嗎？卓榮泰與其跑去作秀，先交代清楚為何放水聯合再生、包庇綠能貪腐吧。