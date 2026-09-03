張景森提告「一造辯論判決」還輸 黃國昌：徹底不出庭讓他們自取其辱

民眾黨主席黃國昌今天表示，面對行政院前政務委員張景森的濫訴，自己完全不想浪費時間，所以從頭到尾皆未出庭，結果讓對方自取其辱、輸到脫褲，「理由很簡單，痛恨綠電貪腐、揭發官商勾結的我，所言不僅都有所本，更是為了替百姓伸張正義。」

針對張景森濫行提告一審敗訴，黃國昌晚間透過文字表示，自己心中只有一個爽字，因為他的策略完全成功，「徹底不出庭，讓張景森及其豪華律師團隊一造辯論判決還輸，讓他們自取其辱、輸到脫褲。」

黃國昌也在臉書發文指出，以前在大學教授民事訴訟法，每當教到「一造辯論判決」的時候，自己總是跟學生開玩笑說「當律師的夢魘，就是對造缺席，法官聽你的片面之詞作出一造辯論判決，結果你還輸」，結果沒想到這個好笑的戲碼，發生在前綠官張景森對他提起的濫訴。

黃國昌說，面對張景森的濫訴，自己完全不想浪費時間，所以從頭到尾皆未出庭，「即使張景森請了律師團隊，寫了幾百頁的狀紙污衊我，法院還是重重打了張景森的臉」，其實理由很簡單，就是他痛恨綠電貪腐、揭發官商勾結，所言不僅都有所本，更是為了替百姓伸張正義。